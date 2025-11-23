«Барная стойка у Мавзолея»: Лепс сообщил о планах на свадьбу с 19-летней Авророй

23 ноября 2025, 19:22

Григорий Лепс назвал Красную площадь идеальным местом для своей свадьбы

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс сообщил о подготовке к свадьбе с 19-летней моделью Авророй Кибой.





В беседе с Пятым каналом певец назвал Красную площадь идеальным местом для церемонии. Он выразил желание организовать празднование именно в центре столицы. Лепс отметил, что эта площадка подошла бы и коллеге SHAMAN, который недавно женился.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — подчеркнул он.

