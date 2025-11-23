Достижения.рф

«Барная стойка у Мавзолея»: Лепс сообщил о планах на свадьбу с 19-летней Авророй

Григорий Лепс назвал Красную площадь идеальным местом для своей свадьбы
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс сообщил о подготовке к свадьбе с 19-летней моделью Авророй Кибой.



В беседе с Пятым каналом певец назвал Красную площадь идеальным местом для церемонии. Он выразил желание организовать празднование именно в центре столицы. Лепс отметил, что эта площадка подошла бы и коллеге SHAMAN, который недавно женился.

«У нас будет барная стойка там, где Мавзолей», — подчеркнул он.
Певец позитивно отозвался о свадьбе SHAMAN и Екатерины Мизулиной, но предположил, что их торжество будет более камерным. По оценке Лепса, банкет у коллег может собрать около 60 гостей.

Собственное же празднество певец планирует провести весной с размахом — до 500 человек. При этом конкретную дату свадьбы артист не называет. Он пояснил, что хочет дождаться возможности организовать по-настоящему роскошное мероприятие.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0