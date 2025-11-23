«Ни корона, ни сила меча»: Григорий Лепс объяснил свой щедрый подарок бывшей жене

23 ноября 2025, 19:38

Григорий Лепс назвал подарок бывшей жене исполнением слова

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему решил подарить дом бывшей жене. Об этом сообщает kp.ru.





Певец уточнил, что дом занимает около 500 кв. метров и назвал его «не сильно большим». Лепс охарактеризовал свой поступок как мужской, поскольку он выполняет ранее достигнутую договоренность с бывшей супругой.

«Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими, только чистая душа и разумное сердце», — высказался он.

