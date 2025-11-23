Достижения.рф

«Ни корона, ни сила меча»: Григорий Лепс объяснил свой щедрый подарок бывшей жене

Григорий Лепс назвал подарок бывшей жене исполнением слова
Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

Народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему решил подарить дом бывшей жене. Об этом сообщает kp.ru.



Певец уточнил, что дом занимает около 500 кв. метров и назвал его «не сильно большим». Лепс охарактеризовал свой поступок как мужской, поскольку он выполняет ранее достигнутую договоренность с бывшей супругой.

«Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими, только чистая душа и разумное сердце», — высказался он.
Артист добавил, что мужчина, который не может сдержать слово, «просто не мужчина». Отметим, что Григорий Лепс состоял в браке с танцовщицей Анной Шаплыковой 20 лет. За это время у пары родилось трое детей. После развода певец оставил семье почти всё имущество, включая загородный дом и московскую квартиру.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0