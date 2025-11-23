«Ни корона, ни сила меча»: Григорий Лепс объяснил свой щедрый подарок бывшей жене
Народный артист России Григорий Лепс объяснил, почему решил подарить дом бывшей жене. Об этом сообщает kp.ru.
Певец уточнил, что дом занимает около 500 кв. метров и назвал его «не сильно большим». Лепс охарактеризовал свой поступок как мужской, поскольку он выполняет ранее достигнутую договоренность с бывшей супругой.
«Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими, только чистая душа и разумное сердце», — высказался он.Артист добавил, что мужчина, который не может сдержать слово, «просто не мужчина». Отметим, что Григорий Лепс состоял в браке с танцовщицей Анной Шаплыковой 20 лет. За это время у пары родилось трое детей. После развода певец оставил семье почти всё имущество, включая загородный дом и московскую квартиру.