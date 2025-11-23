«Не будем унижаться»: Стас Михайлов призвал россиян отказаться от Европы
Народный артист России Стас Михайлов заявил, что больше не будет ездить с концертами в Европу.
В беседе с Пятым каналом Михайлов объяснил это решение отношением европейцев к россиянам. Он отметил, что много путешествовал по миру и раньше любил посещать европейские страны.
«Но с таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить», — сказал артист.Певец уточнил, что техническая возможность приезжать в Европу у него сохраняется. Михайлов выразил уверенность, что через время европейские государства сами захотят вернуть русских туристов. При этом он призвал соотечественников «не кланяться» Европе и не добиваться этого заранее.
«Не надо перед ними унижаться никогда», — подчеркнул артист.