«Не будем унижаться»: Стас Михайлов призвал россиян отказаться от Европы

23 ноября 2025, 17:51

Стас Михайлов отказался от гастролей в Европе из-за отношения к россиянам

Стас Михайлов (Фото: Instagram* @stas_mihailoff)

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что больше не будет ездить с концертами в Европу.





В беседе с Пятым каналом Михайлов объяснил это решение отношением европейцев к россиянам. Он отметил, что много путешествовал по миру и раньше любил посещать европейские страны.

«Но с таким отношением, как сейчас в Европе, я не хочу туда ездить», — сказал артист.

«Не надо перед ними унижаться никогда», — подчеркнул артист.

