«Разучились чувствовать»: Анна Седокова высказалась о Майами после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы назвала Майами пустым городом
Певица Анна Седокова после смерти баскетболиста Яниса Тиммы высказалась об американском городе Майами, где проживала довольно длительное время. Но после развода с мужем Янисом Тиммой была вынуждена переехать. Свои новые ощущения от города певица рассказала в личном блоге.
Накануне артистка вернулась в Майами, однако впечатления от города у Анны сложились нехорошие.
«Странный город для меня сейчас. Так изменился. Или всегда был, не знаю. Он, конечно, очень красивый. Но пустой. Почти 10 лет жизни тут. Как будто бы в нём люди разучились чувствовать. Разучились отличать важное от посредственного», — рассказала девушка.Певица сравнила Майами с человеком, который прошёл через многое и теперь никому не доверяет.
«Он как прожжённый человек, который видел многое. И решил, что больше никого к себе не подпустит. А Майами всё еще надеется!» — заключила она.Ранее сообщалось о подаче судебного иска против Седоковой отцом Яниса Тиммы.