«Разучились чувствовать»: Анна Седокова высказалась о Майами после смерти Яниса Тиммы

27 июля 2025, 20:25

Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы назвала Майами пустым городом

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова после смерти баскетболиста Яниса Тиммы высказалась об американском городе Майами, где проживала довольно длительное время. Но после развода с мужем Янисом Тиммой была вынуждена переехать. Свои новые ощущения от города певица рассказала в личном блоге.





Накануне артистка вернулась в Майами, однако впечатления от города у Анны сложились нехорошие.

«Странный город для меня сейчас. Так изменился. Или всегда был, не знаю. Он, конечно, очень красивый. Но пустой. Почти 10 лет жизни тут. Как будто бы в нём люди разучились чувствовать. Разучились отличать важное от посредственного», — рассказала девушка.

«Он как прожжённый человек, который видел многое. И решил, что больше никого к себе не подпустит. А Майами всё еще надеется!» — заключила она.

