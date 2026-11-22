«Дети-то есть на стороне»: 64-летний Григорий Лепс сделал неожиданное заявление
Григорий Лепс признался, что у него могут быть дети вне официальных браков
Григорий Лепс неожиданно высказался о своей личной жизни и заявил, что у него есть дети, рождённые вне официальных отношений. Об этом 64-летний певец рассказал в беседе с журналистом Герой Иващенко.
Собеседник поинтересовался у артиста, случалось ли ему сталкиваться с претензиями со стороны женщин, которые утверждали, что родили от него детей. Лепс ответил, что подобных требований к нему не предъявляли, хотя некоторые ситуации такого рода, по его словам, всё же возникали.
«Нет, не предъявляли. Хотя что-то такое было, но я, честно говоря, не придал этому серьёзного значения. Дети-то есть на стороне, это точно. А чтобы кто-то предъявлял — нет», — рассказал музыкант.Официально у Григория Лепса четверо детей от двух браков. В союзе со Светланой Дубинской у него родилась дочь Инга, которой сейчас 42 года. Во втором браке с Анной Шаплыковой появились на свет трое детей: 24-летняя Ева, 19-летняя Николь и 16-летний Иван.
При этом подробностей о предполагаемых детях вне официальных отношений певец не раскрыл. Его заявление стало поводом для обсуждения семейной жизни артиста.