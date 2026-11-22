22 ноября 2026, 13:29

Незнакомцы донимают маму Саши Савельевой вопросами о разводе

Саша Савельева и Кирилл Сафонов (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Саша Савельева призналась в соцсетях, что устала от постоянных вопросов о разводе с Кириллом Сафоновым. Экс-солистка группы «Фабрика» возмутилась бестактностью посторонних людей, которые пытаются узнать подробности её личной жизни и даже обращаются с расспросами к членам её семьи.





Певица считает подобные вопросы особенно неуместными, поскольку не все готовы публично обсуждать болезненные события.





«После расставания вопрос о разводе звучит настолько некорректно, что думаешь, ребят, у вас вообще эмпатии нет? Вы не думаете о том, что я могу переживать, как-то себя чувствовать и просто не хотеть говорить на эту тему?» — возмутилась Савельева.