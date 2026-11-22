«У вас вообще эмпатии нет?»: Савельева возмутилась расспросами о разводе с Сафоновым
Незнакомцы донимают маму Саши Савельевой вопросами о разводе
Саша Савельева призналась в соцсетях, что устала от постоянных вопросов о разводе с Кириллом Сафоновым. Экс-солистка группы «Фабрика» возмутилась бестактностью посторонних людей, которые пытаются узнать подробности её личной жизни и даже обращаются с расспросами к членам её семьи.
Певица считает подобные вопросы особенно неуместными, поскольку не все готовы публично обсуждать болезненные события.
«После расставания вопрос о разводе звучит настолько некорректно, что думаешь, ребят, у вас вообще эмпатии нет? Вы не думаете о том, что я могу переживать, как-то себя чувствовать и просто не хотеть говорить на эту тему?» — возмутилась Савельева.Отдельно артистку задевает поведение незнакомцев, которые останавливают на улице её маму и пытаются выяснить у неё подробности семейного разрыва. По словам Саши, женщина не ожидает таких прямых вопросов и, стараясь сохранить вежливость, начинает теряться и путаться в ответах.
О расставании Саша Савельева и Кирилл Сафонов объявили в конце октября после 17 лет брака. Бывшие супруги объяснили своё решение желанием сохранить светлые чувства друг к другу.