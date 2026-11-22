Муж Ирины Пинчук высказался о её переходе в ислам и рассказал, когда она наденет хиджаб
Саламбек Мартазанов рассказал, будет ли настаивать на хиджабе для Ирины Пинчук
Муж Ирины Пинчук, бизнесмен Саламбек Мартазанов, прокомментировал решение супруги принять ислам и рассказал, как относится к тому, что она пока не носит хиджаб. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По его словам, он считает такой элемент одежды красивым и важным религиозным обязательством, однако не собирается торопить жену.
«Красиво, потрясающе, это обязательство», — так Мартазанов отозвался о хиджабе.При этом бизнесмен подчеркнул, что не оказывает на Ирину давления. Он считает, что решение о том, когда начать его носить, супруга должна принять самостоятельно — тогда, когда почувствует, что готова.
Ранее сама Пинчук рассказывала, что решение принять ислам было исключительно её собственным желанием. По словам Ирины, муж никак не влиял на этот выбор и не принуждал её менять религию.
При этом история вызвала обсуждение из-за ещё одного недавнего события в жизни блогера: всего два месяца назад она стала крёстной мамой дочери своей тёти.