22 ноября 2026, 13:09

Саламбек Мартазанов рассказал, будет ли настаивать на хиджабе для Ирины Пинчук

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Муж Ирины Пинчук, бизнесмен Саламбек Мартазанов, прокомментировал решение супруги принять ислам и рассказал, как относится к тому, что она пока не носит хиджаб. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По его словам, он считает такой элемент одежды красивым и важным религиозным обязательством, однако не собирается торопить жену.





«Красиво, потрясающе, это обязательство», — так Мартазанов отозвался о хиджабе.