22 ноября 2026, 13:56

Лерчек пожаловалась на сильные боли в костях перед вылетом в Китай на лечение

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) сообщила в соцсетях об ухудшении самочувствия перед поездкой в Китай, куда блогер собирается отправиться на лечение. Накануне вылета у неё вновь появились сильные боли в костях. О своём состоянии Валерия рассказала подписчикам в личном блоге, показав, как мама помогает ей подняться.





Блогер решила продемонстрировать не только привычную для аудитории сторону своей жизни — с макияжем, нарядами и посещениями косметолога, — но и повседневные трудности, с которыми ей приходится сталкиваться из-за проблем со здоровьем.





«Сегодня мы улетаем и, как назло, у меня опять разболелись кости. Просто вы все так говорите, что я показываю только хорошую сторону того, как я себя чувствую», — рассказала Лерчек.