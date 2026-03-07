Лариса Долина проведёт 8 Марта на корпоративе с питерскими банкирами
Певица Лариса Долина выступит 8 марта на корпоративном мероприятии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Артистка поздравит с праздником сотрудниц банковской сферы. Гонорар за частное выступление народной артистки начинается от 3,5 миллиона рублей. Этот концерт позволит Долиной компенсировать отмену выступления в Коломне, запланированного на 11 марта.
Организаторы отменили концерт из-за низких продаж: за несколько дней до мероприятия реализовали менее 30% билетов. ДК «Тепловозостроитель» в Коломне вмещает около 600 зрителей, стоимость билетов составляла от 2900 до 6500 рублей. Представители певицы подтвердили перенос концерта в Коломне на ноябрь 2025 года и объяснили это техническими причинами.
Ранее Лариса Долина анонсировала концертный тур и театральную премьеру.
