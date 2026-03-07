«Меня кроет»: Ксения Бородина призналась в переживаниях перед днём рождения

07 марта 2026, 12:42

Бородина рассказала, почему перед днём рождения чувствует грусть и ностальгию

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими эмоциями накануне дня рождения. В личном блоге она призналась, что в этот период переживает непростое эмоциональное состояние.