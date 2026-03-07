«Меня кроет»: Ксения Бородина призналась в переживаниях перед днём рождения
Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими эмоциями накануне дня рождения. В личном блоге она призналась, что в этот период переживает непростое эмоциональное состояние.
По словам Бородиной, перед праздником её накрывает целый спектр чувств — от глубоких размышлений до лёгкой грусти. В такие дни она становится более закрытой, меньше общается и чаще анализирует события своей жизни.
Телеведущая отметила, что подобные переживания знакомы многим людям. День рождения, по её мнению, часто заставляет задуматься о прожитых годах, возрасте и о том, удалось ли реализовать намеченные цели.
Бородина также добавила, что в такие моменты может усиливаться ностальгия, появляются воспоминания о прошлом и даже страх старения — особенно когда речь идёт о возрастных рубежах вроде 30, 40 или 50 лет.
При этом ведущая подчеркнула, что считает такие эмоции абсолютно естественными и воспринимает их как возможность остановиться, подумать о жизни и переоценить свои приоритеты.
