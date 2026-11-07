«Дети всей России любят меня больше»: Анастасия Волочкова пожаловалась на дочь

07 ноября 2026, 12:24

Анастасия Волочкова рассказала о претензиях дочери Ариадны и разладе с ней

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова в интервью Елене Хангой рассказала о претензиях дочери Ариадны. В 14 лет девушка переехала к отцу Игорю Вдовину, а в 19 вышла замуж за бизнесмена Никиту Григоряна и поссорилась с матерью.





Волочкова заявила, что дочь забыла всё, что она для неё сделала, и помнит только плохое. Ариадна упрекает мать: та никогда её не любила и не стояла у её кроватки с рождения. Балерина показывает дочери видео с частных самолётов и яхт, но та отвечает: «Я этого не помню». Артистка призналась, что тяжело переживает разлад.

«Для меня это огромная боль. У меня ощущение, что дети всей России любят меня больше, чем моя собственная дочь, настроенная против меня», — заявила Анастасия.