«Дети жестоки»: Марина Федункив готова сделать пластическую операцию ради сына

10 июня 2025, 15:38

Марина Федункив призналась, что готова сделать пластическую операцию ради сына

Марина Федункив (Фото: Инстаграм* @marina_phedunkiv)

В конце прошлого года актриса Марина Федункив впервые стала мамой. Ребенка артистка родила в 53 года, отцом стал ее супруг — итальянский предприниматель Стефано Маджи.





Артистка отметила, что ее сын Теодор — единственный мужчина, из-за которого она готова пойти на пластическую операцию.





«Я сейчас похудею и посмотрю, там много работы будет, наверное. Дети жестоки, у меня все-таки маленький сын, я не хочу, чтобы его шпыняли и говорили, что у него мама в возрасте бабушки, поэтому натяну все, что можно», — откровенничала Федункив в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».