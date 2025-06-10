«Дети жестоки»: Марина Федункив готова сделать пластическую операцию ради сына
Марина Федункив призналась, что готова сделать пластическую операцию ради сына
В конце прошлого года актриса Марина Федункив впервые стала мамой. Ребенка артистка родила в 53 года, отцом стал ее супруг — итальянский предприниматель Стефано Маджи.
Артистка отметила, что ее сын Теодор — единственный мужчина, из-за которого она готова пойти на пластическую операцию.
«Я сейчас похудею и посмотрю, там много работы будет, наверное. Дети жестоки, у меня все-таки маленький сын, я не хочу, чтобы его шпыняли и говорили, что у него мама в возрасте бабушки, поэтому натяну все, что можно», — откровенничала Федункив в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».
Помимо прочего, актриса рассказала о своих грандиозных планах на работу, которую она оставляла ненадолго из-за появления малыша.
Ранее Марина Федункив призналась, что установила камеры слежения. Актриса сообщила, что в моменты её отсутствия за сыном ухаживают сразу две няни.
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