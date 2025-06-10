Клава Кока вслед за Киркоровым получила травму на шоу: «Осколок всё-таки залетел»

Клава Кока поранила ногу о разбившийся стеклянный куб на шоу
Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока вслед за Филиппом Киркоровым получила травму на сцене. Произошедшим певица поделилась в своём личном блоге.



Во время выступления на музыкальной премии Кока исполняла песню «Странник мой», стоя на стеклянном кубе, символизирующем жёсткие рамки и критику. После, по задумке организаторов, куб разбился вдребезги, что означало освобождение от страхов.

Однако такой трюк исполнить без происшествий не удалось.

«Осколок всё-таки залетел», – призналась артистка после шоу.
Также Клава поделилась эмоциями от своего номера. Она отметила, что сильно волновалась, исполняя песню с глубоким и пронизывающим текстом, а после боялась наступить на стекло.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 2 1