Клава Кока вслед за Киркоровым получила травму на шоу: «Осколок всё-таки залетел»
Клава Кока поранила ногу о разбившийся стеклянный куб на шоу
Клава Кока вслед за Филиппом Киркоровым получила травму на сцене. Произошедшим певица поделилась в своём личном блоге.
Во время выступления на музыкальной премии Кока исполняла песню «Странник мой», стоя на стеклянном кубе, символизирующем жёсткие рамки и критику. После, по задумке организаторов, куб разбился вдребезги, что означало освобождение от страхов.
Однако такой трюк исполнить без происшествий не удалось.
«Осколок всё-таки залетел», – призналась артистка после шоу.Также Клава поделилась эмоциями от своего номера. Она отметила, что сильно волновалась, исполняя песню с глубоким и пронизывающим текстом, а после боялась наступить на стекло.