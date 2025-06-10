Клава Кока вслед за Киркоровым получила травму на шоу: «Осколок всё-таки залетел»

10 июня 2025, 15:15

Клава Кока поранила ногу о разбившийся стеклянный куб на шоу

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)

Клава Кока вслед за Филиппом Киркоровым получила травму на сцене. Произошедшим певица поделилась в своём личном блоге.





Во время выступления на музыкальной премии Кока исполняла песню «Странник мой», стоя на стеклянном кубе, символизирующем жёсткие рамки и критику. После, по задумке организаторов, куб разбился вдребезги, что означало освобождение от страхов.



Однако такой трюк исполнить без происшествий не удалось.





«Осколок всё-таки залетел», – призналась артистка после шоу.