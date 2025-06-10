Лайвли и Рейнольдс выиграли суд против Бальдони по делу о домогательствах
Суд Нью-Йорка отклонил иск Джастина Бальдони на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Как сообщает The Guardian, в центре спора были обвинения в сексуальных домогательствах и клевете, связанные со съемками фильма «Все закончится на нас».
Судья Льюис Лиман постановил, что заявления Лайвли о неподобающем поведении Бальдони находятся под защитой закона.
Адвокаты Лайвли назвали решение суда «полной победой». Юристы планируют потребовать от Бальдони компенсации расходов на адвокатов и штрафных санкций за подачу необоснованного иска. Как отмечает The Guardian, Бальдони может обжаловать решение, но пока неясно, воспользуется ли он этим правом.
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