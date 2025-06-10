Лайвли и Рейнольдс выиграли суд против Бальдони по делу о домогательствах

10 июня 2025, 15:18

Суд отклонил иск Бальдони на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли

Фото: iStock/ Zolnierek

Суд Нью-Йорка отклонил иск Джастина Бальдони на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Как сообщает The Guardian, в центре спора были обвинения в сексуальных домогательствах и клевете, связанные со съемками фильма «Все закончится на нас».