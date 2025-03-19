Детские дома, тяжелые роды и борьба с болезнью: что пришлось пережить актрисе Нине Руслановой

Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Нина Русланова сыграла около 150 ролей в кино, стала обладательницей множества кинопремий, получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а также вырастила дочь. И лишь одна ее мечта оказалась несбыточной. Актриса страстно хотела отыскать родственников, ведь в 1945 году девочку нашли на железнодорожном вокзале и отдали в детский дом.
Подробности о жизни знаменитой актрисы — в материале «Радио 1».
Нина Русланова сама выбрала дату своего рождения, так как достоверно известен только год, когда она появилась на свет. Актриса также не знала, в какой семье она родилась. В конце зимы 1946 года в городе Богодухове Харьковской области был найден брошенный ребенок. Двухмесячную девочку определили в один из домов малютки.
Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей присвоила инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. До своих 18 лет Русланова сменила пять детских домов. Что касается дня рождения, то при вручении паспорта Нина Ивановна выбрала 5 декабря 1945 года.
Окончила строительное училище по специальности «штукатур». Затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. После Русланова уехала из Харькова в Москву и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1969 году.
По окончании Щукинского перед будущей актрисой открыли двери сразу несколько известных театров — имени Вахтангова, «Современник», «Таганка». Русланова выбрала Театр имени Вахтангова. За 15 лет службы Нина Ивановна сыграла множество ролей в спектаклях, которые надолго запомнились зрителям.
Иногда Русланова выступала в качестве приглашенной артистки на сценах театров имени Маяковского и Симонова. Стоит отметить, что всенародную любовь и признание артистке принес не театр, а кино.
Дебют Руслановой в кино состоялся в 1967 году в фильме «Возвращение». Актриса сыграла безымянную невесту, которая была влюблена в красноармейца. В том же году Нина Ивановна снялась в главной роли в картине «Короткие встречи», где ее партнером по съемкам стал Владимир Высоцкий.
Фильмография Руслановой насчитывала более 150 ролей. «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень» или «Не стреляйте в белых лебедей» — все эти картины вошли в золотой запас отечественного кинематографа.
Актриса получила множество наград, среди которых четыре «Ники», государственные премии Белорусской и Украинской ССР. Русланова также является обладательницей звания народной артистки России.
Первым мужем Нины Руслановой стал юрист и предприниматель Геннадий Рудаков. Они познакомились, когда артистка училась в «Щуке». Студент МГУ увидел талантливую Русланову на сцене и влюбился. На восьмом месяце беременности Нине Ивановне поставили порок сердца и сказали, что рожать нельзя. Однако родные мужа нашли акушера, который рискнул принять сложные роды. В 1976 году у супругов родилась дочь Олеся.
В начале 90-х Русланова и Рудаков разошлись. По словам актрисы, это произошло из-за ее резкого характера. Она не была склонна к дипломатии, что думала, то и говорила.
В 2009 году Нина Русланова стала бабушкой: дочь Олеся Рудакова родила ей внука Костю.
В 2009 году у артистки случился сердечный приступ в сопровождении сильнейшего гипертонического криза. Нину Ивановну вовремя госпитализировали и смогли предотвратить тяжелые последствия.
Уже через полгода состояние здоровья Руслановой улучшилось, и она вернулась к нормальной жизни. В 2010 году ей сделали срочную операцию на сердце – установили митральный клапан.
К 2014 году речь артистки вновь стала быстрой и разборчивой, но уже в ноябре она опять попала в больницу с инсультом. Причиной новых проблем со здоровьем стало тяжелое судебное разбирательство. Тележурналист Николай Симанков обвинил Нину Ивановну в хулиганстве. По его словам, Русланова якобы испортила его машину острым предметом. Суд признал знаменитость невиновной, но слабое здоровье и преклонный возраст дали о себе знать. Вскоре она оказалась в больнице.
В январе 2020 года в прессе появилась информация о том, что Нина Русланова госпитализирована. Причиной стали проблемы с сердцем – у артистки был диагностирован пароксизм предсердий.
В начале 2019 года артистка стала героиней передачи тележурналиста Дмитрия Борисова «Эксклюзив». Поводом для эфира послужило письмо, которое пришло в редакцию программы от предполагаемых сестер артистки. Пожилые женщины сообщили, что в их семье в 1945 году произошла трагедия – после рождения младшей сестры умерла мама. Отец был не в состоянии воспитывать четвертого ребенка, поэтому решил отнести малышку в детдом. Позднее следы девочки потерялись.
В студии Русланова появилась в сопровождении дочери и внука. По словам актрисы, она мечтала узнать тайну своего рождения. Русланова согласилась сделать ДНК-тест.
Результат теста показал, что три женщины из Перми с высокой вероятностью являются кровными сестрами Нины Руслановой. Но их дальнейшее общение не состоялось.
21 ноября 2021 года Нина Русланова скончалась. Еще в начале месяца у нее выявили дыхательную недостаточность, однако обращаться в клинику она не захотела. Когда состояние актрисы ухудшилось, ее госпитализировали и поместили в реанимацию. На фоне коронавирусной инфекции обострились проблемы с сердцем.
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Биография
Нина Русланова сама выбрала дату своего рождения, так как достоверно известен только год, когда она появилась на свет. Актриса также не знала, в какой семье она родилась. В конце зимы 1946 года в городе Богодухове Харьковской области был найден брошенный ребенок. Двухмесячную девочку определили в один из домов малютки.
Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей присвоила инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. До своих 18 лет Русланова сменила пять детских домов. Что касается дня рождения, то при вручении паспорта Нина Ивановна выбрала 5 декабря 1945 года.
Окончила строительное училище по специальности «штукатур». Затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. После Русланова уехала из Харькова в Москву и поступила в Театральное училище имени Щукина, которое окончила в 1969 году.
Карьера
По окончании Щукинского перед будущей актрисой открыли двери сразу несколько известных театров — имени Вахтангова, «Современник», «Таганка». Русланова выбрала Театр имени Вахтангова. За 15 лет службы Нина Ивановна сыграла множество ролей в спектаклях, которые надолго запомнились зрителям.
Иногда Русланова выступала в качестве приглашенной артистки на сценах театров имени Маяковского и Симонова. Стоит отметить, что всенародную любовь и признание артистке принес не театр, а кино.
Дебют Руслановой в кино состоялся в 1967 году в фильме «Возвращение». Актриса сыграла безымянную невесту, которая была влюблена в красноармейца. В том же году Нина Ивановна снялась в главной роли в картине «Короткие встречи», где ее партнером по съемкам стал Владимир Высоцкий.
Фильмография Руслановой насчитывала более 150 ролей. «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень» или «Не стреляйте в белых лебедей» — все эти картины вошли в золотой запас отечественного кинематографа.
Актриса получила множество наград, среди которых четыре «Ники», государственные премии Белорусской и Украинской ССР. Русланова также является обладательницей звания народной артистки России.
Нина Русланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Личная жизнь
Первым мужем Нины Руслановой стал юрист и предприниматель Геннадий Рудаков. Они познакомились, когда артистка училась в «Щуке». Студент МГУ увидел талантливую Русланову на сцене и влюбился. На восьмом месяце беременности Нине Ивановне поставили порок сердца и сказали, что рожать нельзя. Однако родные мужа нашли акушера, который рискнул принять сложные роды. В 1976 году у супругов родилась дочь Олеся.
В начале 90-х Русланова и Рудаков разошлись. По словам актрисы, это произошло из-за ее резкого характера. Она не была склонна к дипломатии, что думала, то и говорила.
Нина Русланова (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)
Вторым супругом, с которым Нина Русланова прожила более 30 лет в гражданском браке, стал оператор Равкат Габитов. Отношения между ними установились свободные: муж Нины Ивановны продолжал жить в Санкт-Петербурге, а артистка – в Москве.
В 2009 году Нина Русланова стала бабушкой: дочь Олеся Рудакова родила ей внука Костю.
Проблемы со здоровьем
В 2009 году у артистки случился сердечный приступ в сопровождении сильнейшего гипертонического криза. Нину Ивановну вовремя госпитализировали и смогли предотвратить тяжелые последствия.
Уже через полгода состояние здоровья Руслановой улучшилось, и она вернулась к нормальной жизни. В 2010 году ей сделали срочную операцию на сердце – установили митральный клапан.
К 2014 году речь артистки вновь стала быстрой и разборчивой, но уже в ноябре она опять попала в больницу с инсультом. Причиной новых проблем со здоровьем стало тяжелое судебное разбирательство. Тележурналист Николай Симанков обвинил Нину Ивановну в хулиганстве. По его словам, Русланова якобы испортила его машину острым предметом. Суд признал знаменитость невиновной, но слабое здоровье и преклонный возраст дали о себе знать. Вскоре она оказалась в больнице.
В январе 2020 года в прессе появилась информация о том, что Нина Русланова госпитализирована. Причиной стали проблемы с сердцем – у артистки был диагностирован пароксизм предсердий.
Несостоявшаяся встреча
В начале 2019 года артистка стала героиней передачи тележурналиста Дмитрия Борисова «Эксклюзив». Поводом для эфира послужило письмо, которое пришло в редакцию программы от предполагаемых сестер артистки. Пожилые женщины сообщили, что в их семье в 1945 году произошла трагедия – после рождения младшей сестры умерла мама. Отец был не в состоянии воспитывать четвертого ребенка, поэтому решил отнести малышку в детдом. Позднее следы девочки потерялись.
Нина Русланова (Фото: кадр из передачи «Судьба человека»)
В студии Русланова появилась в сопровождении дочери и внука. По словам актрисы, она мечтала узнать тайну своего рождения. Русланова согласилась сделать ДНК-тест.
Результат теста показал, что три женщины из Перми с высокой вероятностью являются кровными сестрами Нины Руслановой. Но их дальнейшее общение не состоялось.
Смерть Нины Руслановой
21 ноября 2021 года Нина Русланова скончалась. Еще в начале месяца у нее выявили дыхательную недостаточность, однако обращаться в клинику она не захотела. Когда состояние актрисы ухудшилось, ее госпитализировали и поместили в реанимацию. На фоне коронавирусной инфекции обострились проблемы с сердцем.
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