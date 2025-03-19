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Стало известно, какое наследство оставил отец Филиппа Киркорова

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии, сообщает «7Дней.ru».
Артист скончался 18 марта 2025 года, не оставив завещания. Однако, по мнению СМИ, все его имущество, вероятнее всего, перейдет сыну.

Кроме того, известно, что во время брака Бедрос Киркоров приобрел две квартиры в Нижнем Новгороде: одну оформил на себя, другую — на супругу. Позже выяснилось, что жена тайно переписала на себя обе. Несмотря на это, певец отказался подавать в суд, уступив просьбам сына.

Помимо недвижимости в Нижнем Новгороде, у Киркорова были две квартиры в Москве и дом в Болгарии.

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15-летнюю дочь Брежневой задержали в аэропорту
Дочь Брежневой Киперман оштрафовали в аэропорту за неправильное оформление визы
19 марта 2025, 15:30

Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)

За неправильное оформление визы задержали в аэропорту 15-летнюю дочь певицы Веры Брежневой Сару Киперман.
Как пишут бьюти-обозреватели, все произошло на паспортном контроле, когда девушка опаздывала на рейс. В результате 15-летняя пассажирка заплатила штраф в 650 евро, которые она собиралась потратить на тапочки.

Журналисты отмечают, что Сара буквально купается в роскоши, живя в Европе. В частности, питается в модных ресторанах, носит популярные бренды и отдыхает на дорогих курортах. У Брежневой также есть дочь Софья, которая видит маму нечасто и учится в США.

Ранее вскрылись подробности о жизни младшего сына певца Николая Расторгуева.

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Элитные автомобили и курорты: как живет младший сын Николая Расторгуева и почему старший считает отца предателем
19 марта 2025, 14:58

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и его младший сын Николай (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У Николая Расторгуева-младшего есть всё, что он пожелает: брендовая одежда, машины, возможность путешествовать. Младший сын бессменного лидера группы «Любэ» катается как сыр в масле, тогда как старший, Павел, кажется, обделён отцовским вниманием.
О том, чем занимается Николай в свои 30 лет и общается ли он со своим единокровным братом, читайте в материале «Радио 1».

Любимый сын


Николай — сын Николая Расторгуева и Натальи, второй избранницы музыканта. Лидер «Любэ» познакомился с ней, когда она была костюмером группы «Зодчие». В то время Николай был женат, у него уже родился первый сын Павел, но ни его, ни Наталью это обстоятельство не смутило — они стали встречаться, затем расписались. В 1994 в семье родился сын Николай, имя ему дали, очевидно, в честь отца.

Он был недоношенным ребёнком, несколько недель провёл в больнице, пока родители искали необходимые лекарства для его реабилитации. К тому времени Расторгуев был уже на пике популярности, его группа выступала на сборных концертах, собирала многотысячные залы и стадионы, поэтому недостатка в деньгах у семьи не было. Расторгуевы не экономили ни на питании, ни на досуге, могли позволить себе многое из того, что было недоступно для большей части населения в 1990-е годы.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев с супругой Натальей (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Павел, старший сын певца, долгое время не общался с отцом, считал его предателем. Возможно, из-за этого всю любовь и заботу Расторгуев отдал младшему наследнику, желая стать для него хорошим отцом. Маленький Николай часто был на концертах «Любэ»: мальчик наблюдал за вступлением родителя из-за кулис. Когда благосостояние музыканта сильно увеличилось, он приобрёл дом, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища, в элитном посёлке, куда впоследствии перебралась его семья. Также стоит отметить, что с годами обида Павла на отца прошла, молодой человек не против общения с единокровным братом, но тот как будто так и остаётся любимым ребёнком музыканта.

Роскошная жизнь и предпринимательство


К 30 годам Расторгуев-младший объездил десятки дорогих курортов, находящихся в разных уголках мира — об этом легко узнать из его соцсетей. Если рассматривать фотографии, можно заметить, какие бренды предпочитает Николай, в каких ресторанах заказывает блюда, чем увлекается. И всё это — удовольствие не из дешёвых. Также Расторгуев-младший показывал свою коллекцию дорогих часов, не скрывает он и любви к дорогостоящим автомобилям.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев со своей семьёй: супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)

Известно, что младший сын солиста группы «Любэ» пытался доказать свою финансовую независимость от родителя: у Николая был собственный бизнес. Однажды он всерьёз увлекся сетевым маркетингом — продавал БАДы для похудения и привлекал к их распространению новых участников через соцсети. Несмотря на публичность, Расторгуев-младший не слишком любит распространяться о личной жизни. Известно лишь, что он продолжает жить с родителями, собственной семьи у него нет.

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#радио 1
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Блогер Михаил Литвин встретил Бузову в аэропорту с букетом и оркестром
19 марта 2025, 14:38

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

В Сети появилось видео, где Миша Литвин эффектно встречает Ольгу Бузову в аэропорту. Блогер-миллионник подготовился основательно: он пришел с огромным букетом алых роз и оркестром. Однако этот яркий жест не связан с романтическими отношениями — встреча была частью нового выпуска шоу «Охота на звезд», в рамках которого Литвин устраивает различные задания для знаменитостей.
Получив цветы, Бузова шутливо поинтересовалась: «Кто сейчас предложение будет делать?» Затем она признала, что сюрприз был действительно впечатляющим.

«У меня всегда хорошее настроение, но это нереально круто. Миша, вот ты заморочился», — сказала артистка.
По условиям челленджа певице предстояло мысленно отсчитать 30 секунд, чтобы совпасть с таймером. Она успешно справилась с заданием, чего, по словам Литвина, ранее не удалось сделать даже Филиппу Киркорову.

Далее по правилам шоу Бузова должна была передать эстафету одной из предложенных звезд — Ксении Бородиной, Оксане Самойловой или своему бывшему возлюбленному Даве. Услышав последнее имя, Ольга рассмеялась, но, как и ожидалось, звонить ему не стала.

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«Я бы сам его убил»: Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
19 марта 2025, 14:00

Майкл Джексон (Фото: Instagram*/michaeljackson)

Почившую американскую поп-звезду Майкла Джексона вновь обвинили в растлении детей. Об этом журналистам заявили главные герои документального фильма «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. По их утверждению, они подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитости.
Известно, что Робсона и Сейфчак поддержала горничная исполнителя, работавшая с ним четыре года. С ее слов, Уэйд с Джеймсом часто ночевали у Джексона без родителей.

Однако, по словам телохранителя Джексона Джимми Ван Нормана, герои документалки готовы сделать что угодно, лишь бы «продать сфабрикованную историю». Он подчеркнул, что никогда не был очевидцем чего-либо подобного, в чем обвиняют Джексона.

«Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — сказал Норман.
Ранее стало известно, какие подробности о Надежде Бабкиной раскрыл ее муж.

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«Ее предавали, она никогда»: муж Надежды Бабкиной сделал заявление о жене
Муж Бабкиной Гор заявил, что она никогда и никого не предавала
19 марта 2025, 13:57

Надежда Бабкина (Фото: Instagram*/ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина является примером честного и благородного человека, заявил порталу MSK1.RU ее муж Евгений Гор. Он отметил, что знаменитость никогда не была предательницей.
«Я уже давно отключил логику в понимании жизненного движения Надежды. При этом она никогда не подставила, не предала ни одного человека на ее пути. Ее предавали, она никогда. Этот симбиоз я и называю непредсказуемость в стабильности», — сказал собеседник.
Гор добавил, что в Бабкиной сочетаются такие противоречия, как непредсказуемость и стабильность. Он подчеркнул, что женщина имеет способность удивлять, но не подличает.

Ранее сообщалось, что отказалась сделать мать певца Прохора Шаляпина.

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