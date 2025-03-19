Стало известно, какое наследство оставил отец Филиппа Киркорова

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии, сообщает «7Дней.ru».
Артист скончался 18 марта 2025 года, не оставив завещания. Однако, по мнению СМИ, все его имущество, вероятнее всего, перейдет сыну.
Кроме того, известно, что во время брака Бедрос Киркоров приобрел две квартиры в Нижнем Новгороде: одну оформил на себя, другую — на супругу. Позже выяснилось, что жена тайно переписала на себя обе. Несмотря на это, певец отказался подавать в суд, уступив просьбам сына.
Помимо недвижимости в Нижнем Новгороде, у Киркорова были две квартиры в Москве и дом в Болгарии.
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Кроме того, известно, что во время брака Бедрос Киркоров приобрел две квартиры в Нижнем Новгороде: одну оформил на себя, другую — на супругу. Позже выяснилось, что жена тайно переписала на себя обе. Несмотря на это, певец отказался подавать в суд, уступив просьбам сына.
Помимо недвижимости в Нижнем Новгороде, у Киркорова были две квартиры в Москве и дом в Болгарии.
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Дайана Хусинова