Жил в США, столкнулся с изменой и остался один, вопреки слухам о романе с Паршутой: судьба Марка Тишмана до и после «Фабрики»

Марк Тишман (Фото: Telegram-канал @marktishmanforfriends)
Песня «Я стану твоим ангелом» стала судьбоносной для Марка Тишмана. Именно она помогла пройти ему кастинг 7-го сезона «Фабрики звёзд» и обрести популярность.
Чем сегодня занимается Марк Тишман, расскажет редакция «Радио 1».
Марк Тишман появился на свет 22 августа 1979 года в Махачкале. Его мать работала медиком, а отец — инженером. Все детство Марк провел с бабушкой.
В школе мальчик принимал участие в различных сценках и вел мероприятия. Примечательно, что Марк также ходил в музыкальную школу. В 13 лет он выиграл конкурс, главным призом которого стала поездка в Калифорнию на полгода.
После получения аттестата молодой человек переехал в Москву. Родители Марка настаивали на том, чтобы он стал юристом или дипломатом. Но в результате Тишман поступил на факультет иностранных языков. Однако вскоре он оставил престижный институт ради мечты стать музыкантом.
В университетские годы случай свел Тишмана с педагогом Гнесинки Владимиром Хачатуровым. Он давал Марку уроки вокала, а тот преподавал английский в училище. Наставник порекомендовал парню поступить в ГИТИС на факультет музыкального театра. В итоге Марк последовал совету Хачатурова.
Первые выступления Марка Тишмана состоялись в институтские годы. По ночам он выступал в ресторане и получал гонорар в размере 50 долларов. Вскоре исполнитель осознал, что нужно уходить.
После окончания вуза Марк активно искал работу и ходил по кастингам. Вскоре молодой человек присоединился к группе «Профсоюз». Коллектив гастролировал по городам и даже победил в нескольких конкурсах, однако певец понимал, что и этого недостаточно. Трудный период жизни побудил его написать композицию «Ближе к небу», за которую через несколько лет Тишман получил «Золотой граммофон».
В 2007 году Марк пришёл покорять «Фабрику звёзд». По словам артиста, когда ему поступил звонок из телецентра, он обрадовался и огорчился одновременно, поскольку ему предстояло рассказать педагогам из ГИТИСа, что его берут в «низовое» для театрала шоу.
Во время отборочных испытаний Тишман спел песню собственного сочинения «Я стану твоим ангелом». На проект исполнитель также взял диск с пятью песнями, которые впоследствии были поставлены на сцене Первого канала.
Сразу после окончания «Фабрики» Тишман отправился в гастрольный тур. Так как он не стал победителем проекта, то продюсерский контракт ему не предложили. Со временем певец понял, что не нуждается ни в ком и может всего добиться сам.
В 2010 году исполнитель выпустил дебютный альбом «Песни про тебя». Затем он написал композиции для артистов и саундтреки к сериалам, телевизионным программам и мероприятиям.
В 2017-м Тишман и Юлия Паршута записали песни «Невыносимая» и «Больно, но красиво» и выпустили к ним клипы. Тогда же Марк представил второй альбом «730». В 2018 году он вышел на театральную сцену с моноспектаклем «Лица. Эффект отсутствия».
Затем музыкант на долгие годы взял паузу и сосредоточился на пиаре. Артист принимал участие в программе «Две звезды», где взял первое место с Нонной Гришаевой, примерил образы в пародийных проектах «Повтори!», «Один в один!».
В 2021 году стало известно, что Марк скрывался под маской Белого орла в шоу «Маска». Никто из членов жюри не смог угадать певца, но, по словам Тишмана, он этого и добивался. Спустя год он и сам занял судейское кресло в «Шоу Аватар».
В социальных сетях музыкант регулярно делится с поклонниками подробностями своей творческой деятельности.
Многочисленные поклонники задаются вопросом: почему 45-летний Тишман до сих пор не обзавелся семьей? По словам Марка, в юности пережил он измену, причем в свой день рождения. О том, что возлюбленная не была верна ему, певец узнал от подруг девушки.
Во времена «Фабрики звёзд» музыкант и Корнелия Манго «сыграли свадьбу». Молодые облачились в праздничные наряды, выпили по бокалу шампанского и даже «скрепили» союз шуточным поцелуем. Стоит отметить, что все это было сделано исключительно для высоких рейтингов.
Одиночество певца породило множество слухов, некоторые из них касались ориентации Марка Тишмана. Комментируя многочисленные домыслы, артист отвечал, что «пока не встретил единственную».
В 2020 году в блоге исполнителя появились фотографии и видео с маленькой девочкой. Марк называл ее Ларой или Булочкой, а все расспросы поклонников, его ли это дочь, игнорировал. Выдвигались и другие версии: малышка была рождена суррогатной матерью или приходилась звезде российского шоу-бизнеса племянницей.
Стоит отметить, что долгое время возлюбленной Марка Тишмана считалась певица Юлия Паршута. Многочисленные снимки, совместные выходы на мероприятия и песни намекали на это. Однако артисты продолжали хранить молчание.
Сегодня Марк Тишман продолжает жить и работать в российской столице. Летом прошлого года на интернет-площадках состоялась премьера песни музыканта «Внутренний ребенок».
Исполнитель также принимал участие в проекте «Новая фабрика звезд», где не только поделился своим опытом участия в шоу, но и оставил для начинающих артистов своеобразную «Памятку современным фабрикантам».
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*Запрещен в РФ
Биография
Марк Тишман появился на свет 22 августа 1979 года в Махачкале. Его мать работала медиком, а отец — инженером. Все детство Марк провел с бабушкой.
В школе мальчик принимал участие в различных сценках и вел мероприятия. Примечательно, что Марк также ходил в музыкальную школу. В 13 лет он выиграл конкурс, главным призом которого стала поездка в Калифорнию на полгода.
«У меня было классное детство. Воспоминания о Махачкале только самые теплые. Когда мне было 13 лет, приехали американцы. Теперь я понимаю, что они таким образом пытались свои ценности распространить. Ведь программа, которую они предлагали, специально была для всех республик бывшего Союза. Я в числе пятерых детей из Дагестана прошел дальше. У меня не было репетиторов, ничего. Обычная среднестатистическая школа», — вспоминал артист в одном из интервью.
После получения аттестата молодой человек переехал в Москву. Родители Марка настаивали на том, чтобы он стал юристом или дипломатом. Но в результате Тишман поступил на факультет иностранных языков. Однако вскоре он оставил престижный институт ради мечты стать музыкантом.
«Мне нужно было уехать в Москву, потому что я понимал — только там реально стать артистом. К тому же я осознавал, что у меня не было базы, чтобы так сразу поступить в музыкальное училище. Поэтому думал, куда смогу поступить, чтобы ещё оставалось время на занятия вокалом», — рассказывал Марк.
В университетские годы случай свел Тишмана с педагогом Гнесинки Владимиром Хачатуровым. Он давал Марку уроки вокала, а тот преподавал английский в училище. Наставник порекомендовал парню поступить в ГИТИС на факультет музыкального театра. В итоге Марк последовал совету Хачатурова.
Карьера
Первые выступления Марка Тишмана состоялись в институтские годы. По ночам он выступал в ресторане и получал гонорар в размере 50 долларов. Вскоре исполнитель осознал, что нужно уходить.
«Меня предупреждали, что я много лет будут в массовке. А я бредил песнями. Я уже в ресторане познал этот вкус, когда мне аплодируют. Я даже там пробовал петь свои песни», — делился Тишман.
После окончания вуза Марк активно искал работу и ходил по кастингам. Вскоре молодой человек присоединился к группе «Профсоюз». Коллектив гастролировал по городам и даже победил в нескольких конкурсах, однако певец понимал, что и этого недостаточно. Трудный период жизни побудил его написать композицию «Ближе к небу», за которую через несколько лет Тишман получил «Золотой граммофон».
В 2007 году Марк пришёл покорять «Фабрику звёзд». По словам артиста, когда ему поступил звонок из телецентра, он обрадовался и огорчился одновременно, поскольку ему предстояло рассказать педагогам из ГИТИСа, что его берут в «низовое» для театрала шоу.
Во время отборочных испытаний Тишман спел песню собственного сочинения «Я стану твоим ангелом». На проект исполнитель также взял диск с пятью песнями, которые впоследствии были поставлены на сцене Первого канала.
Марк Тишман (Фото: кадр из выступления на «Фабрике звёзд»)
В результате Марк попал в команду Константина Меладзе. За звание лучшего ему пришлось бороться с Владом Соколовским, Ритой Дакотой и Татьяной Богачёвой, Юлией Паршутой. Артисту удалось дойти до финала, он занял 2-е место.
Сразу после окончания «Фабрики» Тишман отправился в гастрольный тур. Так как он не стал победителем проекта, то продюсерский контракт ему не предложили. Со временем певец понял, что не нуждается ни в ком и может всего добиться сам.
В 2010 году исполнитель выпустил дебютный альбом «Песни про тебя». Затем он написал композиции для артистов и саундтреки к сериалам, телевизионным программам и мероприятиям.
В 2017-м Тишман и Юлия Паршута записали песни «Невыносимая» и «Больно, но красиво» и выпустили к ним клипы. Тогда же Марк представил второй альбом «730». В 2018 году он вышел на театральную сцену с моноспектаклем «Лица. Эффект отсутствия».
Затем музыкант на долгие годы взял паузу и сосредоточился на пиаре. Артист принимал участие в программе «Две звезды», где взял первое место с Нонной Гришаевой, примерил образы в пародийных проектах «Повтори!», «Один в один!».
В 2021 году стало известно, что Марк скрывался под маской Белого орла в шоу «Маска». Никто из членов жюри не смог угадать певца, но, по словам Тишмана, он этого и добивался. Спустя год он и сам занял судейское кресло в «Шоу Аватар».
Марк Тишман (Фото: Инстаграм* @marktishman)
В социальных сетях музыкант регулярно делится с поклонниками подробностями своей творческой деятельности.
Личная жизнь
Многочисленные поклонники задаются вопросом: почему 45-летний Тишман до сих пор не обзавелся семьей? По словам Марка, в юности пережил он измену, причем в свой день рождения. О том, что возлюбленная не была верна ему, певец узнал от подруг девушки.
«Мне кажется, нет ни одного мужчины, которому бы когда-нибудь не изменила женщина. Моя история произошла, когда мы, будучи студентами театрального института, были совсем юными и горячими, желающими попробовать всё на свете. Об измене мне рассказали ее "добрые" подруги, которые, может быть, имели и сами на меня виды. Было очень больно, к тому же я узнал обо всем в день рождения», — пояснил Тишман в эфире передачи на Первом канале.
Во времена «Фабрики звёзд» музыкант и Корнелия Манго «сыграли свадьбу». Молодые облачились в праздничные наряды, выпили по бокалу шампанского и даже «скрепили» союз шуточным поцелуем. Стоит отметить, что все это было сделано исключительно для высоких рейтингов.
Одиночество певца породило множество слухов, некоторые из них касались ориентации Марка Тишмана. Комментируя многочисленные домыслы, артист отвечал, что «пока не встретил единственную».
В 2020 году в блоге исполнителя появились фотографии и видео с маленькой девочкой. Марк называл ее Ларой или Булочкой, а все расспросы поклонников, его ли это дочь, игнорировал. Выдвигались и другие версии: малышка была рождена суррогатной матерью или приходилась звезде российского шоу-бизнеса племянницей.
Марк Тишман (Фото: Инстаграм* @marktishman)
Стоит отметить, что долгое время возлюбленной Марка Тишмана считалась певица Юлия Паршута. Многочисленные снимки, совместные выходы на мероприятия и песни намекали на это. Однако артисты продолжали хранить молчание.
«Мы дружим, общаемся каждый день, нам интересно вместе. Обсуждаем что-то, смотрим театр, фильмы. Юля — человек, мнение которого для меня важно. Нам интересно друг за другом наблюдать, потому что параллельно мы идём по своим творческим путям, и дуэт наш как бы "спродюсирован" самой жизнью», — объяснял композитор.
Марк Тишман и Юлия Паршута (Фото: Инстаграм* @marktishman)
Марк Тишман сегодня
Сегодня Марк Тишман продолжает жить и работать в российской столице. Летом прошлого года на интернет-площадках состоялась премьера песни музыканта «Внутренний ребенок».
Исполнитель также принимал участие в проекте «Новая фабрика звезд», где не только поделился своим опытом участия в шоу, но и оставил для начинающих артистов своеобразную «Памятку современным фабрикантам».
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