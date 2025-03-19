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Жил в США, столкнулся с изменой и остался один, вопреки слухам о романе с Паршутой: судьба Марка Тишмана до и после «Фабрики»

Марк Тишман (Фото: Telegram-канал @marktishmanforfriends)

Марк Тишман (Фото: Telegram-канал @marktishmanforfriends)

Песня «Я стану твоим ангелом» стала судьбоносной для Марка Тишмана. Именно она помогла пройти ему кастинг 7-го сезона «Фабрики звёзд» и обрести популярность.
Чем сегодня занимается Марк Тишман, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Марк Тишман появился на свет 22 августа 1979 года в Махачкале. Его мать работала медиком, а отец — инженером. Все детство Марк провел с бабушкой.

В школе мальчик принимал участие в различных сценках и вел мероприятия. Примечательно, что Марк также ходил в музыкальную школу. В 13 лет он выиграл конкурс, главным призом которого стала поездка в Калифорнию на полгода.

«У меня было классное детство. Воспоминания о Махачкале только самые теплые. Когда мне было 13 лет, приехали американцы. Теперь я понимаю, что они таким образом пытались свои ценности распространить. Ведь программа, которую они предлагали, специально была для всех республик бывшего Союза. Я в числе пятерых детей из Дагестана прошел дальше. У меня не было репетиторов, ничего. Обычная среднестатистическая школа», — вспоминал артист в одном из интервью.

После получения аттестата молодой человек переехал в Москву. Родители Марка настаивали на том, чтобы он стал юристом или дипломатом. Но в результате Тишман поступил на факультет иностранных языков. Однако вскоре он оставил престижный институт ради мечты стать музыкантом.

«Мне нужно было уехать в Москву, потому что я понимал — только там реально стать артистом. К тому же я осознавал, что у меня не было базы, чтобы так сразу поступить в музыкальное училище. Поэтому думал, куда смогу поступить, чтобы ещё оставалось время на занятия вокалом», — рассказывал Марк.

В университетские годы случай свел Тишмана с педагогом Гнесинки Владимиром Хачатуровым. Он давал Марку уроки вокала, а тот преподавал английский в училище. Наставник порекомендовал парню поступить в ГИТИС на факультет музыкального театра. В итоге Марк последовал совету Хачатурова.

Карьера


Первые выступления Марка Тишмана состоялись в институтские годы. По ночам он выступал в ресторане и получал гонорар в размере 50 долларов. Вскоре исполнитель осознал, что нужно уходить.

«Меня предупреждали, что я много лет будут в массовке. А я бредил песнями. Я уже в ресторане познал этот вкус, когда мне аплодируют. Я даже там пробовал петь свои песни», — делился Тишман.

После окончания вуза Марк активно искал работу и ходил по кастингам. Вскоре молодой человек присоединился к группе «Профсоюз». Коллектив гастролировал по городам и даже победил в нескольких конкурсах, однако певец понимал, что и этого недостаточно. Трудный период жизни побудил его написать композицию «Ближе к небу», за которую через несколько лет Тишман получил «Золотой граммофон».

В 2007 году Марк пришёл покорять «Фабрику звёзд». По словам артиста, когда ему поступил звонок из телецентра, он обрадовался и огорчился одновременно, поскольку ему предстояло рассказать педагогам из ГИТИСа, что его берут в «низовое» для театрала шоу.

Во время отборочных испытаний Тишман спел песню собственного сочинения «Я стану твоим ангелом». На проект исполнитель также взял диск с пятью песнями, которые впоследствии были поставлены на сцене Первого канала.

Марк Тишман (Фото: кадр из выступления на «Фабрике звёзд»)

В результате Марк попал в команду Константина Меладзе. За звание лучшего ему пришлось бороться с Владом Соколовским, Ритой Дакотой и Татьяной Богачёвой, Юлией Паршутой. Артисту удалось дойти до финала, он занял 2-е место.

Сразу после окончания «Фабрики» Тишман отправился в гастрольный тур. Так как он не стал победителем проекта, то продюсерский контракт ему не предложили. Со временем певец понял, что не нуждается ни в ком и может всего добиться сам.

В 2010 году исполнитель выпустил дебютный альбом «Песни про тебя». Затем он написал композиции для артистов и саундтреки к сериалам, телевизионным программам и мероприятиям.

В 2017-м Тишман и Юлия Паршута записали песни «Невыносимая» и «Больно, но красиво» и выпустили к ним клипы. Тогда же Марк представил второй альбом «730». В 2018 году он вышел на театральную сцену с моноспектаклем «Лица. Эффект отсутствия».

Затем музыкант на долгие годы взял паузу и сосредоточился на пиаре. Артист принимал участие в программе «Две звезды», где взял первое место с Нонной Гришаевой, примерил образы в пародийных проектах «Повтори!», «Один в один!».

В 2021 году стало известно, что Марк скрывался под маской Белого орла в шоу «Маска». Никто из членов жюри не смог угадать певца, но, по словам Тишмана, он этого и добивался. Спустя год он и сам занял судейское кресло в «Шоу Аватар».

Марк Тишман (Фото: Инстаграм* @marktishman)

В социальных сетях музыкант регулярно делится с поклонниками подробностями своей творческой деятельности.

Личная жизнь


Многочисленные поклонники задаются вопросом: почему 45-летний Тишман до сих пор не обзавелся семьей? По словам Марка, в юности пережил он измену, причем в свой день рождения. О том, что возлюбленная не была верна ему, певец узнал от подруг девушки.

«Мне кажется, нет ни одного мужчины, которому бы когда-нибудь не изменила женщина. Моя история произошла, когда мы, будучи студентами театрального института, были совсем юными и горячими, желающими попробовать всё на свете. Об измене мне рассказали ее "добрые" подруги, которые, может быть, имели и сами на меня виды. Было очень больно, к тому же я узнал обо всем в день рождения», — пояснил Тишман в эфире передачи на Первом канале.

Во времена «Фабрики звёзд» музыкант и Корнелия Манго «сыграли свадьбу». Молодые облачились в праздничные наряды, выпили по бокалу шампанского и даже «скрепили» союз шуточным поцелуем. Стоит отметить, что все это было сделано исключительно для высоких рейтингов.

Одиночество певца породило множество слухов, некоторые из них касались ориентации Марка Тишмана. Комментируя многочисленные домыслы, артист отвечал, что «пока не встретил единственную».

В 2020 году в блоге исполнителя появились фотографии и видео с маленькой девочкой. Марк называл ее Ларой или Булочкой, а все расспросы поклонников, его ли это дочь, игнорировал. Выдвигались и другие версии: малышка была рождена суррогатной матерью или приходилась звезде российского шоу-бизнеса племянницей.

Марк Тишман (Фото: Инстаграм* @marktishman)

Стоит отметить, что долгое время возлюбленной Марка Тишмана считалась певица Юлия Паршута. Многочисленные снимки, совместные выходы на мероприятия и песни намекали на это. Однако артисты продолжали хранить молчание.

«Мы дружим, общаемся каждый день, нам интересно вместе. Обсуждаем что-то, смотрим театр, фильмы. Юля — человек, мнение которого для меня важно. Нам интересно друг за другом наблюдать, потому что параллельно мы идём по своим творческим путям, и дуэт наш как бы "спродюсирован" самой жизнью», — объяснял композитор.

Марк Тишман и Юлия Паршута (Фото: Инстаграм* @marktishman)

Марк Тишман сегодня


Сегодня Марк Тишман продолжает жить и работать в российской столице. Летом прошлого года на интернет-площадках состоялась премьера песни музыканта «Внутренний ребенок».

Исполнитель также принимал участие в проекте «Новая фабрика звезд», где не только поделился своим опытом участия в шоу, но и оставил для начинающих артистов своеобразную «Памятку современным фабрикантам».

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Стало известно, какое наследство оставил отец Филиппа Киркорова
19 марта 2025, 15:35

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии, сообщает «7Дней.ru».
Артист скончался 18 марта 2025 года, не оставив завещания. Однако, по мнению СМИ, все его имущество, вероятнее всего, перейдет сыну.

Кроме того, известно, что во время брака Бедрос Киркоров приобрел две квартиры в Нижнем Новгороде: одну оформил на себя, другую — на супругу. Позже выяснилось, что жена тайно переписала на себя обе. Несмотря на это, певец отказался подавать в суд, уступив просьбам сына.

Помимо недвижимости в Нижнем Новгороде, у Киркорова были две квартиры в Москве и дом в Болгарии.

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15-летнюю дочь Брежневой задержали в аэропорту
Дочь Брежневой Киперман оштрафовали в аэропорту за неправильное оформление визы
19 марта 2025, 15:30

Вера Брежнева (Фото: Instagram*/ververa)

За неправильное оформление визы задержали в аэропорту 15-летнюю дочь певицы Веры Брежневой Сару Киперман.
Как пишут бьюти-обозреватели, все произошло на паспортном контроле, когда девушка опаздывала на рейс. В результате 15-летняя пассажирка заплатила штраф в 650 евро, которые она собиралась потратить на тапочки.

Журналисты отмечают, что Сара буквально купается в роскоши, живя в Европе. В частности, питается в модных ресторанах, носит популярные бренды и отдыхает на дорогих курортах. У Брежневой также есть дочь Софья, которая видит маму нечасто и учится в США.

Ранее вскрылись подробности о жизни младшего сына певца Николая Расторгуева.

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Элитные автомобили и курорты: как живет младший сын Николая Расторгуева и почему старший считает отца предателем
19 марта 2025, 14:58

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и его младший сын Николай (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

У Николая Расторгуева-младшего есть всё, что он пожелает: брендовая одежда, машины, возможность путешествовать. Младший сын бессменного лидера группы «Любэ» катается как сыр в масле, тогда как старший, Павел, кажется, обделён отцовским вниманием.
О том, чем занимается Николай в свои 30 лет и общается ли он со своим единокровным братом, читайте в материале «Радио 1».

Любимый сын


Николай — сын Николая Расторгуева и Натальи, второй избранницы музыканта. Лидер «Любэ» познакомился с ней, когда она была костюмером группы «Зодчие». В то время Николай был женат, у него уже родился первый сын Павел, но ни его, ни Наталью это обстоятельство не смутило — они стали встречаться, затем расписались. В 1994 в семье родился сын Николай, имя ему дали, очевидно, в честь отца.

Он был недоношенным ребёнком, несколько недель провёл в больнице, пока родители искали необходимые лекарства для его реабилитации. К тому времени Расторгуев был уже на пике популярности, его группа выступала на сборных концертах, собирала многотысячные залы и стадионы, поэтому недостатка в деньгах у семьи не было. Расторгуевы не экономили ни на питании, ни на досуге, могли позволить себе многое из того, что было недоступно для большей части населения в 1990-е годы.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев с супругой Натальей (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Павел, старший сын певца, долгое время не общался с отцом, считал его предателем. Возможно, из-за этого всю любовь и заботу Расторгуев отдал младшему наследнику, желая стать для него хорошим отцом. Маленький Николай часто был на концертах «Любэ»: мальчик наблюдал за вступлением родителя из-за кулис. Когда благосостояние музыканта сильно увеличилось, он приобрёл дом, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища, в элитном посёлке, куда впоследствии перебралась его семья. Также стоит отметить, что с годами обида Павла на отца прошла, молодой человек не против общения с единокровным братом, но тот как будто так и остаётся любимым ребёнком музыканта.

Роскошная жизнь и предпринимательство


К 30 годам Расторгуев-младший объездил десятки дорогих курортов, находящихся в разных уголках мира — об этом легко узнать из его соцсетей. Если рассматривать фотографии, можно заметить, какие бренды предпочитает Николай, в каких ресторанах заказывает блюда, чем увлекается. И всё это — удовольствие не из дешёвых. Также Расторгуев-младший показывал свою коллекцию дорогих часов, не скрывает он и любви к дорогостоящим автомобилям.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев со своей семьёй: супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)

Известно, что младший сын солиста группы «Любэ» пытался доказать свою финансовую независимость от родителя: у Николая был собственный бизнес. Однажды он всерьёз увлекся сетевым маркетингом — продавал БАДы для похудения и привлекал к их распространению новых участников через соцсети. Несмотря на публичность, Расторгуев-младший не слишком любит распространяться о личной жизни. Известно лишь, что он продолжает жить с родителями, собственной семьи у него нет.

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#радио 1
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Блогер Михаил Литвин встретил Бузову в аэропорту с букетом и оркестром
19 марта 2025, 14:38

Ольга Бузова (фото: Instagram* / buzova86)

В Сети появилось видео, где Миша Литвин эффектно встречает Ольгу Бузову в аэропорту. Блогер-миллионник подготовился основательно: он пришел с огромным букетом алых роз и оркестром. Однако этот яркий жест не связан с романтическими отношениями — встреча была частью нового выпуска шоу «Охота на звезд», в рамках которого Литвин устраивает различные задания для знаменитостей.
Получив цветы, Бузова шутливо поинтересовалась: «Кто сейчас предложение будет делать?» Затем она признала, что сюрприз был действительно впечатляющим.

«У меня всегда хорошее настроение, но это нереально круто. Миша, вот ты заморочился», — сказала артистка.
По условиям челленджа певице предстояло мысленно отсчитать 30 секунд, чтобы совпасть с таймером. Она успешно справилась с заданием, чего, по словам Литвина, ранее не удалось сделать даже Филиппу Киркорову.

Далее по правилам шоу Бузова должна была передать эстафету одной из предложенных звезд — Ксении Бородиной, Оксане Самойловой или своему бывшему возлюбленному Даве. Услышав последнее имя, Ольга рассмеялась, но, как и ожидалось, звонить ему не стала.

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«Я бы сам его убил»: Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
19 марта 2025, 14:00

Майкл Джексон (Фото: Instagram*/michaeljackson)

Почившую американскую поп-звезду Майкла Джексона вновь обвинили в растлении детей. Об этом журналистам заявили главные герои документального фильма «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. По их утверждению, они подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитости.
Известно, что Робсона и Сейфчак поддержала горничная исполнителя, работавшая с ним четыре года. С ее слов, Уэйд с Джеймсом часто ночевали у Джексона без родителей.

Однако, по словам телохранителя Джексона Джимми Ван Нормана, герои документалки готовы сделать что угодно, лишь бы «продать сфабрикованную историю». Он подчеркнул, что никогда не был очевидцем чего-либо подобного, в чем обвиняют Джексона.

«Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — сказал Норман.
Ранее стало известно, какие подробности о Надежде Бабкиной раскрыл ее муж.

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