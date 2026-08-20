«Детский сад»: Иосиф Пригожин рассказал про запросы звезд

20 августа 2026, 18:06

Иосиф Пригожин рассказал о необычных райдерах российских и иностранных артистов

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о нестандартных требованиях, которые российские и иностранные артисты включают в свои райдеры.





По его словам, которые приводит Радио РБК, один из молодых российских исполнителей запрашивал игровые приставки, что продюсер назвал «детским садом». Другая русскоязычная артистка, как отметил он, требовала полотенца и носки.

«Причуды и пристрастия должны знать только внутри команды. Вне команды не должны знать, потому что дальше это все распространяется с огромной силой», — высказался Пригожин.