«Детский сад»: Иосиф Пригожин рассказал про запросы звезд
Иосиф Пригожин рассказал о необычных райдерах российских и иностранных артистов
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о нестандартных требованиях, которые российские и иностранные артисты включают в свои райдеры.
По его словам, которые приводит Радио РБК, один из молодых российских исполнителей запрашивал игровые приставки, что продюсер назвал «детским садом». Другая русскоязычная артистка, как отметил он, требовала полотенца и носки.
«Причуды и пристрастия должны знать только внутри команды. Вне команды не должны знать, потому что дальше это все распространяется с огромной силой», — высказался Пригожин.Он также поделился опытом работы с зарубежными звездами — Робином Гиббом из Bee Gees и Миком Хакнеллом из Simply Red. Их райдеры он назвал «грандиозной историей». Иностранные певцы гастролируют с собственной аппаратурой, поварами и транспортом. Местные организаторы обеспечивают им только транспорт, рекламу, площадку и гостиницу.