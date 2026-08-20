Футболист «Краснодара» назвал концерт Канье Уэста в России «интересным для мира»
Футболист Мукаилов: концерт Уэста интересен не только Петербургу, но и миру
Нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов высказался о предстоящем концерте рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
Своим мнением футболист поделился в микст-зоне после матча FONBET Кубка России по футболу против московского «Динамо» (1:0) в эфире Metaratings.ru. Он назвал событие очень интересным для города.
«Честно, было бы прикольно посетить концерт Канье Уэста. Такой знаменитый певец приезжает, думаю, что это очень интересно не только для Санкт-Петербурга, но и для всего мира. Три любимых трека? Не особо люблю музыку слушать», — заявил Мукаилов.Цена билетов на шоу американского исполнителя варьируется от девяти до 160 тысяч рублей. Уэст выступит на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице дважды — 10 и 11 октября.