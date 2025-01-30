«Меня опять атакуют»: Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева пожаловалась на то, что оказалась в центре внимания из-за коллеги по реалити-шоу Анны Седоковой. Об этом она написала в социальных сетях.
Сысоева вновь стала участницей реалити «Выжить в Самарканде». Она, как и Седокова, завоевала титул одной из самых обсуждаемых героинь предыдущего сезона, однако возвращению Надежды на экраны оказались рады далеко не все.
В результате соцсети Сысоевой оказались под атакой ботов, которых наслали недоброжелатели. Причиной этого стали непростые отношения артистки с певицей Анной Седоковой. Еще на съемках «Выжить в Дубае» звезды регулярно ссорились.
Примечательно, что экс-участница группы «ВИА ГРА» сначала даже отказалась от участия в «Выжить в Самарканде», когда узнала, что в шоу будет и Надежда Сысоева.
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В результате соцсети Сысоевой оказались под атакой ботов, которых наслали недоброжелатели. Причиной этого стали непростые отношения артистки с певицей Анной Седоковой. Еще на съемках «Выжить в Дубае» звезды регулярно ссорились.
Примечательно, что экс-участница группы «ВИА ГРА» сначала даже отказалась от участия в «Выжить в Самарканде», когда узнала, что в шоу будет и Надежда Сысоева.
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Екатерина Коршунова