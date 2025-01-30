Пригожин ответил бывшему мужу Валерии, который обвинял ее в неверности

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова бывшего мужа певицы Валерии Леонида Ярошевского о том, что она встречалась с продюсером Александром Шульгиным, когда еще была в браке с самим Ярошевским. Слова Пригожина передает 360.ru.