Пригожин ответил бывшему мужу Валерии, который обвинял ее в неверности

Иосиф Пригожин (справа) (Фото: соцсети)
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова бывшего мужа певицы Валерии Леонида Ярошевского о том, что она встречалась с продюсером Александром Шульгиным, когда еще была в браке с самим Ярошевским. Слова Пригожина передает 360.ru.
«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет... Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать... Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского», — сказал Пригожин.Откровения Ярошевского описаны в его книге «Валерия: «паровоз из Аткарска». В ней он утверждал, что Валерия говорила, что Шульгин ей неприятен, однако, со слов Ярошевского, проводила с ним время и даже уезжала на ночь, вернувшись лишь под утро.
Ранее стало известно, какие секреты Валерии раскрыл экс-супруг певицы.
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