«Избитая жена — удобная репутация»: бывший муж Валерии раскрыл секреты певицы

Певица Валерия (Фото: соцсети)
Первый муж певицы Валерии Леонид Ярошевский, музыкант и композитор, в своей книге «Валерия: „Паровоз“ из Аткарска» рассказал об отношениях с популярной исполнительницей.
Почему Ярошевский считает, что история Валерии о домашнем насилии на самом деле фейковая и какие еще тайны он раскрыл в своей книге, расскажет редакция «Радио 1».
Леонид Ярошевский встретил Валерию Перфилову (имя при рождении — Алла) в 1985 году на одном из музыкальных конкурсов в Саратове. В то время он искал вокалистку в джаз-рок-квартет. Певице было всего 17 лет, а мужчине — 25.
Валерия настолько приглянулась Леониду, что он решил взять ее с собой на гастроли. Там молодые люди влюбились, а через несколько лет поженились. Позднее супруги поехали покорять Москву, устроились в престижный бар «Таганка-блюз». В тот период Перфилова познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, который в дальнейшем стал ее вторым мужем.
Однако когда Шульгин позвал исполнительницу в Германию для записи в студии, она согласилась. С того момента поведение Валерии, по словам Ярошевского, изменилось: однажды вечером она уехала к Шульгину, а вернулась уже утром. Мужу сказала, что нужны было отсмотреть какое-то видео. По словам музыканта, в тот момент его жизнь потеряла смысл.
Примечательно, что знаменитая певица никак не отреагировала на откровения бывшего мужа.
Алла Юрьевна Перфилова родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарск Саратовской области. В детстве была комсомолкой, окончила музыкальную школу, где работали ее родители.
Карьера певицы началась в 1985 году, когда Перфилова в составе хора выступала на музыкальном конкурсе, где ее заметил будущий первый муж Леонид Ярошевский. В том же году она начала петь в его квартете, а затем поступила в институт имени Гнесиных на эстрадное отделение заочно.
Во время работы в Москве начинающей звезде предложили стать участницей поп-группы «Комбинация», но девушка отказалась. В 1987 года исполнительница прошла в финал конкурса эстрадной песни «Юрмала».
В 1991 году Перфилова познакомилась с Шульгиным и взяла псевдоним Валерия.
Певица официально поменяла имя в 1993 году. Предположительно, это произошло, когда она развелась с первым супругом и вышла за Александра Шульгина.
Карьера и личная жизнь Валерии оказались тесно связаны прежде всего из-за того, что все ее мужья — продюсеры. Шульгин сыграл особенную, но негативную роль в жизни звезды: Валерия обвинила его в домашнем насилии. Стоит отметить, что в этом браке родились трое детей.
Спустя годы Валерия рассказала, что была несчастна, она не имела права голоса, терпела постоянные избиения и финансовое насилие. Прекратить собственные мучения исполнительница смогла в 2000 году, когда ушла от мужа, а спустя два года она настояла на разводе и «развенчании» в церкви.
Позднее Валерия написала книгу о своей жизни и непростом периоде. Однако первый муж Леонид Ярошевский в собственной книге подверг сомнению правдивость того, что говорила Валерия.
Продюсер также намекнул на непростой характер певицы. По его словам, никто не может даже голос на нее повысить, а про избиение и речи быть не может.
В апреле 2003 года Валерия заключила контракт с продюсером Иосифом Пригожиным — ее будущим третьим супругом. Через полгода сотрудничества вышел альбом «Страна любви» с хитом «Часики». К творческому процессу также подключили Виктора Дробыша, который писал песни для артистки.
Изначально Пригожин и Валерия познакомились на «Утренней звезде» в 1991 году. Но им было суждено встретиться вновь только спустя 12 лет.
В 2004 году пара расписалась. На тот же период пришелся пик карьеры Валерии. Она записывала альбом за альбомом, собрала «Олимпийский», снимала видеоклипы, сотрудничала с иностранными артистами, то и дело появлялась на российском телевидении.
Сегодня певица часто появляется в различных музыкальных шоу, а также радует поклонников новыми творческими проектами. 24 января 2025 года Валерия презентовала новую версию песни «Маленький самолёт».
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Книга Леонида Ярошевского
Леонид Ярошевский встретил Валерию Перфилову (имя при рождении — Алла) в 1985 году на одном из музыкальных конкурсов в Саратове. В то время он искал вокалистку в джаз-рок-квартет. Певице было всего 17 лет, а мужчине — 25.
Валерия настолько приглянулась Леониду, что он решил взять ее с собой на гастроли. Там молодые люди влюбились, а через несколько лет поженились. Позднее супруги поехали покорять Москву, устроились в престижный бар «Таганка-блюз». В тот период Перфилова познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, который в дальнейшем стал ее вторым мужем.
«Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже», — процитировал Ярошевский бывшую жену.
Однако когда Шульгин позвал исполнительницу в Германию для записи в студии, она согласилась. С того момента поведение Валерии, по словам Ярошевского, изменилось: однажды вечером она уехала к Шульгину, а вернулась уже утром. Мужу сказала, что нужны было отсмотреть какое-то видео. По словам музыканта, в тот момент его жизнь потеряла смысл.
Примечательно, что знаменитая певица никак не отреагировала на откровения бывшего мужа.
Как «родилась» Валерия
Алла Юрьевна Перфилова родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарск Саратовской области. В детстве была комсомолкой, окончила музыкальную школу, где работали ее родители.
Карьера певицы началась в 1985 году, когда Перфилова в составе хора выступала на музыкальном конкурсе, где ее заметил будущий первый муж Леонид Ярошевский. В том же году она начала петь в его квартете, а затем поступила в институт имени Гнесиных на эстрадное отделение заочно.
Во время работы в Москве начинающей звезде предложили стать участницей поп-группы «Комбинация», но девушка отказалась. В 1987 года исполнительница прошла в финал конкурса эстрадной песни «Юрмала».
Певица Валерия (Фото: кадр из клипа «Самолет»)
В 1991 году Перфилова познакомилась с Шульгиным и взяла псевдоним Валерия.
«Это было продиктовано ситуацией, когда мы выпускали первый альбом на английском языке, и все иностранцы недоумевали — что это у русской девочки такое странное имя. „Алла“ они писали с „h“ на конце. Как Аллах. Мало кто знал, что это греческое имя... Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были... Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении. Потом мама передумала, мол, у нас столько всяких Валериев в родственниках — будешь Алла», — рассказывала Валерия.
Певица официально поменяла имя в 1993 году. Предположительно, это произошло, когда она развелась с первым супругом и вышла за Александра Шульгина.
Скандал с Шульгиным и откровения Ярошевского
Карьера и личная жизнь Валерии оказались тесно связаны прежде всего из-за того, что все ее мужья — продюсеры. Шульгин сыграл особенную, но негативную роль в жизни звезды: Валерия обвинила его в домашнем насилии. Стоит отметить, что в этом браке родились трое детей.
«Чем больше детей, тем лучше. Дети — это алиби. Его многие знали с плохой стороны, но... от плохих людей детей не рожают. Рожая детей, я создавала ему имидж, который, в свою очередь, помогал открывать все двери», — вспоминала певица.
Спустя годы Валерия рассказала, что была несчастна, она не имела права голоса, терпела постоянные избиения и финансовое насилие. Прекратить собственные мучения исполнительница смогла в 2000 году, когда ушла от мужа, а спустя два года она настояла на разводе и «развенчании» в церкви.
Позднее Валерия написала книгу о своей жизни и непростом периоде. Однако первый муж Леонид Ярошевский в собственной книге подверг сомнению правдивость того, что говорила Валерия.
«Избитая мужем — что ж, это очень удобная репутация», — отметил Ярошевский.
Продюсер также намекнул на непростой характер певицы. По его словам, никто не может даже голос на нее повысить, а про избиение и речи быть не может.
Брак с Иосифом Пригожиным
В апреле 2003 года Валерия заключила контракт с продюсером Иосифом Пригожиным — ее будущим третьим супругом. Через полгода сотрудничества вышел альбом «Страна любви» с хитом «Часики». К творческому процессу также подключили Виктора Дробыша, который писал песни для артистки.
Изначально Пригожин и Валерия познакомились на «Утренней звезде» в 1991 году. Но им было суждено встретиться вновь только спустя 12 лет.
Певица Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: соцсети)
В 2004 году пара расписалась. На тот же период пришелся пик карьеры Валерии. Она записывала альбом за альбомом, собрала «Олимпийский», снимала видеоклипы, сотрудничала с иностранными артистами, то и дело появлялась на российском телевидении.
Сегодня певица часто появляется в различных музыкальных шоу, а также радует поклонников новыми творческими проектами. 24 января 2025 года Валерия презентовала новую версию песни «Маленький самолёт».
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