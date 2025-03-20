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Алана Мамаева заявила, что Натан продолжит «кутить» после воссоединения с женой

Алана Мамаева заявила, что Натан продолжит изменять супруге после воссоединения
Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Анастасия Швецова праздновала с рэпером Натоном его день рождения, несмотря на то что они разошлись после скандала с изменами музыканта на проекте «Звёзды в джунглях».
По мнению бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы, рэпер и дальше будет изменять Анастасии после их воссоединения.
«Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», — цитирует слова Аланы журнал The Voice.
Напомним, что на шоу «Звёзды в джунглях» Натан завёл роман и с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной), и с певицей Бьянкой. Музыкант утверждал, что до съёмок проекта в отношениях с супругой назрел кризис, а вернувшись, признался Анастасии во всём, и та ушла от него.

Натан и его жена Анастасия Швецова (Фото: Instagram*, @anastaciashvetsova)

После певец заявил, что будет спасать семью и сделает всё, чтобы вернуть избранницу. И ему это удалось. Примирение произошло на праздновании дня рождения рэпера.
Как рассказали очевидцы, артист не отходил от супруги, они танцевали, музыкант всё время обнимал свою жену.

Напомним, что многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась и блогер Мария Погребняк. Она заявила, что не верит его словам о том, что он расстался с Анастасией до выхода в эфир шоу.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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#артист
«Не слышу на 90%»: Дима Билан заявил о проблемах со слухом
Дима Билан рассказал, что оглох на съемках нового клипа
20 марта 2025, 11:37

Дмитрий Билан (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Дима Билан испытывает проблемы со слухом после съемок клипа «Горький дождь». Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».
«У меня затекло в уши, и по сей день у меня не слышит ухо. Процентов на 90 я не слышу высокие звуки. Врачи говорят, что это возраст», — сказал Билан.
Он добавил, что практически сутки был под дождем, а съемки продолжались три дня и две ночи.

Перед этим певица Ирина Понаровская впервые поделилась переживаниями по поводу смерти сына Энтони Родда. Женщина расплакалась прямо во время интервью журналистке Лауре Джугелии. Исполнительница подчеркнула, что не могла иметь детей, а Энтони давал ей счастье на протяжении 40 лет.

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#мир
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#шоу-бизнес
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«Пошел в душ — и все»: Понаровская о смерти сына
Понаровская впервые рассказала, как переживает смерть сына
20 марта 2025, 11:02

Ирина Понаровская (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Певица Ирина Понаровская рассказала, что для нее смерть сына произошла как будто только что.
В интервью журналистке Лауре Джугелии знаменитость подчеркнула, что скончавшийся на 40-м году жизни Энтони Родд был любимым и желанным ребенком. Понаровская также отметила, что, когда родители хоронят своих детей, — это «не норма».

«Пошел в душ — и все. Он удивительно был мирным, удивительно понимающим. А ведь я не могла иметь детей. Я сделала все, чтобы он у меня появился. Он появился и 40 лет давал мне это счастье. Сейчас будет полгода, я не чувствую. Как будто это произошло только что», — прокомментировала Понаровская.

Джугелия была лично знакома с Роддом в студенческое время. Возможно, именно поэтому Понаровская разоткровенничалась.

Ранее стало известно, о чем объявила молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

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#семья
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Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле его детьми
20 марта 2025, 10:21

Ким Кардашьян со своими детьми (Фото: Instagram* @kimkardashian)

Рэпер Канье Уэст обвинил семью Ким Кардашьян в секс-торговле его детьми. Об этом он написал в социальной сети X.
Такую реакцию у музыканта вызвал снимок младшей дочери Чикаго на заставке планшета бывшей супруги. Кадр показался Уэсту слишком откровенным.

Уточняется, что на фотографии девочка запечатлена в пижаме с игрушкой и напитком в руках.

«Кардашьяны — секс-работники и они занимаются секс-торговлей детей, которых специально растят для этого», — написал в своем блоге рэпер.

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#работники
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Российская юмористка-учительница вышла замуж за ученика
Юмористка Краснова заявила, что вышла замуж за своего бывшего ученика из школы
20 марта 2025, 09:40

Наталья Краснова (Фото: Инстаграм* @krasnovanatasha)

Известная российская юмористка Наталья Краснова сообщила, что ее третьим мужем был ученик школы, в которой она работала. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Бес Комментариев» на YouTube.
По словам блогера, она работала в общеобразовательной школе более десяти лет, а ее будущий супруг был одним из ее учеников. Она подчеркнула, что между ними не было романа, пока он учился в школе.

Краснова пояснила, что снова встретилась с экс-учеником, когда он стал ее соседом по лестничной площадке. Вскоре между ними завязались отношения и они поженились. Юмористка уточнила, что возлюбленный был моложе ее на 16 лет.

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*Запрещен в РФ
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Молодая жена Петросяна объявила о расставании
Жена Петросяна заявила о своей симпатии к коллегам
20 марта 2025, 09:32

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Неделю назад в СМИ появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. Недавно его молодая супруга Татьяна Брухунова вышла на связь и сообщила, что последние два дня они с юмористом работали над новыми телепередачами.
По словам Татьяны, подготовка к съемкам длилась больше месяца и она за это время сблизилась со всеми участниками коллектива. Однако, как пишет 7Дней.ру., их команда завершила работу и теперь их ждет расставание.

Жена юмориста призналась, что ей было тяжело прощаться с артистами и остальными участниками команды. Брухунова добавила, что находится в прекрасных отношениях с коллегами, которых она любит всей душой.

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