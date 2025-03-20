Алана Мамаева заявила, что Натан продолжит «кутить» после воссоединения с женой

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)
Анастасия Швецова праздновала с рэпером Натоном его день рождения, несмотря на то что они разошлись после скандала с изменами музыканта на проекте «Звёзды в джунглях».
По мнению бывшей жены футболиста Павла Мамаева Аланы, рэпер и дальше будет изменять Анастасии после их воссоединения.
Натан и его жена Анастасия Швецова (Фото: Instagram*, @anastaciashvetsova)
После певец заявил, что будет спасать семью и сделает всё, чтобы вернуть избранницу. И ему это удалось. Примирение произошло на праздновании дня рождения рэпера.
Как рассказали очевидцы, артист не отходил от супруги, они танцевали, музыкант всё время обнимал свою жену.
Напомним, что многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась и блогер Мария Погребняк. Она заявила, что не верит его словам о том, что он расстался с Анастасией до выхода в эфир шоу.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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«Такие не меняются, теперь он будет более осторожным, это максимум», — цитирует слова Аланы журнал The Voice.Напомним, что на шоу «Звёзды в джунглях» Натан завёл роман и с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной), и с певицей Бьянкой. Музыкант утверждал, что до съёмок проекта в отношениях с супругой назрел кризис, а вернувшись, признался Анастасии во всём, и та ушла от него.
Натан и его жена Анастасия Швецова (Фото: Instagram*, @anastaciashvetsova)
После певец заявил, что будет спасать семью и сделает всё, чтобы вернуть избранницу. И ему это удалось. Примирение произошло на праздновании дня рождения рэпера.
Как рассказали очевидцы, артист не отходил от супруги, они танцевали, музыкант всё время обнимал свою жену.
Напомним, что многие осудили поведение Натана на проекте «Звёзды в джунглях». Резко о рэпере высказалась и блогер Мария Погребняк. Она заявила, что не верит его словам о том, что он расстался с Анастасией до выхода в эфир шоу.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Анастасия Чубина