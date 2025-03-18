Неожиданное примирение: жена Natan'а вернулась к нему после скандалов из-за измен

Natan и Александра Швецова (фото: Telegram @natanonline)
На праздновании 39-летия рэпера Natan произошло неожиданное для поклонников и гостей вечеринки примирение. Его супруга Анастасия Швецова провела с ним весь вечер, несмотря на недавний громкий скандал.
Уже довольно продолжительное время общественность публично обсуждает многочисленные измены Natan. В частности, во время участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», певец сблизился с блогером Лерчек и певицей Бьянкой, с которыми открыто заигрывал перед камерами. Однако, несмотря на это, Анастасия, по всей видимости, решила простить мужа и вернуться к нему.
Накануне музыкант отпраздновал 39-летие в одном из столичных караоке-клубов. На мероприятии присутствовали члены семьи рэпера, его друзья и, неожиданно, Анастасия Швецова. Супруги весь вечер провели вместе.
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Накануне музыкант отпраздновал 39-летие в одном из столичных караоке-клубов. На мероприятии присутствовали члены семьи рэпера, его друзья и, неожиданно, Анастасия Швецова. Супруги весь вечер провели вместе.
«Он не отходил от неё, кружил в танце, постоянно обнимал», – рассказал один из гостей.Ещё одним подтверждением примирения стало то, что на руке музыканта снова появилось обручальное кольцо, а на заставке его телефона поставлена совместная фотография с Анастасией.
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Анастасия Чинкова