Дэвид Бекхэм показал интимный снимок с женой в день ее рождения

Дэвид Бэкхэм (Фото: Instagram*/davidbeckham)
Английский футболист Дэвид Бэкхэм показал интимный снимок со своей супругой Викторией в день ее рождения. Кадр опубликован в соцсетях звезды футбола. Цифры на снимке говорят, что он был сделан в 1999 году, когда пара поженилась. На фото молодые люди стоят в обнимку в бассейне и целуются. Экс-солистка группы Spice Girls отмечает 17 апреля 51 год. Виновницу торжества поздравляют с раннего утра. Одним из первых ее поздравил супруг.
Также спортсмен показал снимок на заре их с Викторией отношений. Бэкхэмы позировали на яхте. Дэвид нежно обнимал возлюбленную, которая отвечала ему тем же.
Фото: Instagram*/davidbeckham
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«С днем рождения, самая потрясающая жена, мама и лучший друг, о котором мы можем только мечтать…» — написал мужчина, пожелав имениннице заслуженного замечательного дня.
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