Дэвид Бекхэм показал интимный снимок с женой в день ее рождения

Английский футболист Дэвид Бэкхэм показал интимный снимок со своей супругой Викторией в день ее рождения. Кадр опубликован в соцсетях звезды футбола. Цифры на снимке говорят, что он был сделан в 1999 году, когда пара поженилась. На фото молодые люди стоят в обнимку в бассейне и целуются. Экс-солистка группы Spice Girls отмечает 17 апреля 51 год. Виновницу торжества поздравляют с раннего утра. Одним из первых ее поздравил супруг.