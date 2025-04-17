Спустила лямку, оголила грудь и подняла мини-платье: Айза, Бузова, Ковальчук и другие звёзды, которые «засветили» интимные места

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @buzovaofficial)
Некоторые знаменитости порой делятся с поклонниками кадрами, которые выходят за рамки приличного.
В материале «Радио 1» мы расскажем о самых громких конфузах селебрити.
Фолловеры отметили, что увидели слишком много.
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АйзаЭкс-жена Гуфа, Айза, известна своими соблазнительными фотографиями. Однако однажды она «чуть не получила сердечный приступ», выложив слишком интимное фото. К счастью, звезда быстро осознала свою оплошность и удалила снимок всего через несколько минут.
Айза (Фото: Телеграмм @aizalovesyou)
Ольга БузоваОльга Бузова также не осталась в стороне от неловких моментов. Во время съёмок клипа «Нам будет жарко» исполнительница слишком увлеклась танцами и случайно спустила лямку наряда, оголив грудь. Этот инцидент стал настоящим шоком для её поклонников.
Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @buzovaofficial)
Анастасия ВолочковаПрима Большого Театра, Анастасия Волочкова, любит демонстрировать свои формы, но иногда это происходит совершенно случайно. В одном из видео, где она танцевала с Никитой Джигурдой, её мини-платье задралось, полностью оголив нижнюю часть тела.
Анастасия Волочкова (Фото: ВКонтакте @volochkova_a)
СлаваПевица Слава тоже не обошлась без конфузов. Во время отдыха на Мальдивах она решила заняться спортом и, крутя обруч, случайно сбросила халат, показав больше, чем планировала.
Певица Слава (Фото: Телеграмм @nastya_slavaa)
Ольга СерябкинаКонцерты Ольги Серябкиной всегда полны провокационных перформансов. В 2018 году во время одного из номеров она показала обнажённую грудь, чем шокировала своих поклонников.
Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)
Юлия КовальчукНеловкая ситуация произошла и с Юлией Ковальчук. В 2020 году она выложила архивную фотосессию в откровенном наряде, что не понравилось её поклонникам.
Юлия Ковальчук (Фото: ВКонтакте @juliakovalchuk_official)
Фолловеры отметили, что увидели слишком много.
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