«Спасибо поклонникам и врагам»: Алла Пугачева вышла на связь после своего дня рождения

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
Алла Пугачева выразила слова благодарности своим личным врагам. Российская певица обратилась к критикам после своего дня рождения.
15 апреля Пугачёвой исполнилось 76 лет.
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*Запрещен в РФ
**Признан в РФ иностранным агентом
«Спасибо моим врагам тоже. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками, а я, конечно, внутри художник… И эта картина меняется постоянно. Мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам!» — сказала певица в Instagram*.Пугачёва последние годы вместе с мужем Максимом Галкиным** и детьми проживает в Израиле. В России неоднократно призывали внести певицы в список иноагентов. Ранее шоумен Стас Барецкий не исключил возвращения Пугачевой на родину.
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*Запрещен в РФ
**Признан в РФ иностранным агентом
Самиров Рамиль