Дэвид Бекхэм рассказал о серьезной травме, от последствий которой он все еще страдает

Певица Слава вышла на связь с подписчиками и прокомментировала скандал, разгоревшийся на съёмках нового клипа на песню, которую она исполняет дуэтом с Анной Семенович. На площадку были приглашены журналисты, однако Слава появилась перед камерами в плохом настроении и буквально набросилась на представителей СМИ.