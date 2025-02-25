Дэвид Бекхэм рассказал о серьезной травме, от последствий которой он все еще страдает

Дэвид Бекхэм (Фото: Инстаграм* @davidbeckham)
В 2011 году Дэвид Бекхэм серьезно травмировал позвоночник, о чем рассказал в беседе с Men's Health.
Во время игры за команду «Лос-Анджелес Гэлакси» футболист повредил спину. Потом Бекхэму назначили неверное лечение.
Именно из-за этой травмы Бекхэм ушел из спорта: в 2013 году он оставил футбол. Дэвид уточнил, что то происшествие до сих пор не оставляет его. Спортсмен испытывает боли в спине до сих пор. Чтобы поддерживать здоровье спины, Бекхэму необходимо каждый день заниматься в спортивном зале.
Помимо тренировок футболист придерживается диеты.
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«У меня была боль после игры, я прошел обследование, но у меня не обнаружили никаких отклонений. Я настаивал на том, что там что-то не так, я это чувствовал. Поэтому мне ввели лекарство, и я ушел. Это был плохой препарат», — поделился Дэвид.
Именно из-за этой травмы Бекхэм ушел из спорта: в 2013 году он оставил футбол. Дэвид уточнил, что то происшествие до сих пор не оставляет его. Спортсмен испытывает боли в спине до сих пор. Чтобы поддерживать здоровье спины, Бекхэму необходимо каждый день заниматься в спортивном зале.
«В конце моей игровой карьеры я получил серьезную травму ахиллова сухожилия, но теперь оно меня не беспокоит, несмотря на разрыв. На самом деле больше всего у меня болит спина и левое бедро», — откровенничал он.
Помимо тренировок футболист придерживается диеты.
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Ольга Енгалычева