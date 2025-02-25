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Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти

Владислав Галкин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владислав Галкин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Друзья и коллеги покойного актёра Владислава Галкина поддержали его отца, актёра Бориса Галкина, в желании возобновить расследование обстоятельств смерти артиста.
Владислава Галкина не стало в 2010 году. Его смерть до сих пор вызывает много вопросов, поскольку, несмотря на официальную версию о сердечной недостаточности, близкие предполагают, что актёра могли убить.

Народный артист России, режиссёр Владимир Бортко, работавший с Галкиным, уверен, что смерть актёра связана с криминалом. Он подчеркнул, что Борис Галкин имеет право на продолжение расследования.

Также на сторону отца артиста встали актёры Александр Пашутин и Андрей Гринёв. Последний, говоря о Галкине, вспомнил его как светлого и доброго человека.

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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука

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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске напал на него с ножом и пытался похитить внука
25 февраля 2025, 20:40

Дмитрий Шепелев (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев рассказал, что отец Жанны Фриске угрожал ему. Телеведущий опасался за безопасность сына Платона.
Шепелев воспитывает сына от Жанны Фриске. Мальчик родился в 2013 года, а спустя два года актриса скончалась от онкологии. Смерть звезды породила непримиримый конфликт в её семье. Родители Фриске уже много лет не видели внука.

Телеведущий объяснил, что запретил сыну общаться с бабушкой и дедушкой. Он очень беспокоится за ребёнка после одного инцидента. Однажды отец Жанны напал с ножом на Шепелева и попытался украсть внука. По словам Дмитрия, этот случай насилия со стороны родственника был не единичным.

«Однажды я приехал забирать вещи Платона из дома родителей Жанны, потому что мы переезжали в мою квартиру. Её отец напал на меня и водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Не самый дипломатичный метод выяснения отношений. Спустя несколько месяцев вновь нападение», – рассказал Шепелев в интервью Надежде Стрелец.
Также шоумен отметил, что пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске, караулили его и Платона. Ребёнка пытались неоднократно похитить, благо у Шепелева хорошая охрана. После этого из соображений безопасности он полностью пресёк общение сына с родителями Фриске.

Также Шепелев требовал у родителей скончавшейся супруги не вовлекать Платона в шоу-бизнес. Он был против, что его ребёнка показывают по всем каналам, словно циркового зверька. Однако его просьбы были проигнорированы.

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*запрещён в РФ
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Обматерившая журналистов певица Слава вышла на связь и попыталась оправдать своё хамство
25 февраля 2025, 20:03

Слава (фото: Telegram @nastya_slavaa)

Певица Слава вышла на связь с подписчиками и прокомментировала скандал, разгоревшийся на съёмках нового клипа на песню, которую она исполняет дуэтом с Анной Семенович. На площадку были приглашены журналисты, однако Слава появилась перед камерами в плохом настроении и буквально набросилась на представителей СМИ.
Певицу возмутило, что ей задают вопросы, не касающиеся клипа. Пересыпая речь матерными словами, Слава потребовала, чтобы у неё спрашивали только то, что связано с будущим роликом. Видео с агрессивной артисткой мгновенно разлетелось по Сети и вызвало у многих пользователей возмущение. Певице поспешила оправдаться и объяснила, что её хамское поведения якобы было постановочным.

Слава утверждает, что ругань с журналистами была спланированным пиар-ходом для раскрутки клипа. Мол, именно таким способом планировалось привлечь внимание аудитории, поскольку другие методы раскрутки не работают.

«Почему-то, к сожалению, сейчас работает только вот такой промоушен. Ну, не получилось у меня, не умею я врать», – заверила исполнительница.
Однако поклонники не поверили Славе, отметив, что на одном из видео она ведёт себя максимально искренне и эмоционально. Также создалось впечатление, что певица в какой-то момент опомнилась и попыталась замять скандал.

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«Скрывать больше нет возможности»: Оксана Самойлова в новом видео намекнула на пятую беременность

Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
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#съёмки
#песня
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«Скрывать больше нет возможности»: Оксана Самойлова в новом видео намекнула на пятую беременность
25 февраля 2025, 19:41

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)

Оксана Самойлова опубликовала видео, на котором поглаживала живот. 36-летняя модель заявила, что должна сообщить Джигану важную новость до 3 марта. Неужели пятая беременность?
Экс-участница реалити-шоу «Выжить в Дубае» воспитывает четверых детей от рэпера Джигана. В большом загородном доме также живут их многочисленные питомцы, включая козу, которая уже стала звездой соцсетей. Семья живёт интересно и весело. Оксана очень любит придумать различные развлечения, в которых могут принимать участие как взрослые, так и дети.

Сегодня Самойлова опубликовала видео, в котором поклонники усмотрели намёк на пятую беременность.

«До 3 марта я должна сказать Денису нечто важное. Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности», – сказала Самойлова, поглаживая живот.
Конечно, не исключено, что речь может идти о запуске очередного проекта или появлении в доме нового питомца.

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Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера
25 февраля 2025, 19:29

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова пришла в себя после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и полноценно вернулась к работе. На днях экс-солистка ВИА Гры уехала из страны в компании известно рэпера.
Выяснилось, что артистка отправилась в Оман ради съёмок в шоу. Туда же поехали другие звёзды российского шоу-бизнеса: Катя Адушкина, Владимир Маркони, Алексей Столяров и рэпер Natan, в компании которого и заметили Анну. Туда же накануне улетела вместе с семьёй Ксения Бородина, которая станет ведущей проекта.

Бывший супруг Седоковой латвийский баскетболист Тимма покончил с собой, не выдержав расставания с Анной. В этот же день певица попала в больницу с нервным срывом. Позже она тайно улетела в США с семилетним сыном Гектором. Мальчика она родила от бизнесмена Артёма Королёва, однако он был очень привязан к отчиму.

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«Я увёз сына подальше»: Шепелев объяснил, почему они с сыном не были рядом с Фриске перед её смертью
25 февраля 2025, 19:17

Дмитрий Шепелев (фото: instagram* @dmitryshepelev)

Жанна Фриске скончалась от онкологии 15 июня 2015 года. Самые близкие люди в её жизни, гражданский муж Дмитрий Шепелев и сын Платон, узнали об этой новости во время отдыха на море.
Любимая многими актриса скончалась без родного человека рядом. Спустя много лет Шепелев объяснил, почему так произошло. 42-летний телеведущий утверждает, что надежды на спасение Фриске практически не было, поэтому он принял решение увезти сына, чтобы тот не увидел смерть мамы и не погрузился в страдания.

«Я увёз сына подальше, мне не хотелось, чтобы он был свидетелем её смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что её не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением», – рассказал Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон (фото: instagram* @dmitryshepelev)

На протяжении многих лет Шепелев не выходил на связь, а в телеэфирах его поминали недобрым словом. Теперь он раскрыл, что затишье было связано в тем, чтобы не порочить имя Жанны. Даже сейчас он неохотно высказывается на эту тему.

«То, что я ничего не комментировал пор деньги и ребёнка, плохо сказалось на моей репутации. Я не хочу, чтобы образ Жанны был связан с бесконечными скандалами. Оставьте её в покое», – отметил шоумен.
Сейчас Шепелев называет те годы самыми сложными в его жизни. Он остановил свою карьеру, чтобы заниматься спасением супруги. Дмитрий верил, что победа близка, вместе с Жанной они строили планы на будущее и растили сына, но болезнь оказалась сильнее.

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*запрещён в РФ
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