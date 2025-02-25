Убийство? Друзья и родные Владислава Галкина настаивают на возобновлении расследования его смерти

Владислав Галкин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Друзья и коллеги покойного актёра Владислава Галкина поддержали его отца, актёра Бориса Галкина, в желании возобновить расследование обстоятельств смерти артиста.
Владислава Галкина не стало в 2010 году. Его смерть до сих пор вызывает много вопросов, поскольку, несмотря на официальную версию о сердечной недостаточности, близкие предполагают, что актёра могли убить.
Народный артист России, режиссёр Владимир Бортко, работавший с Галкиным, уверен, что смерть актёра связана с криминалом. Он подчеркнул, что Борис Галкин имеет право на продолжение расследования.
Также на сторону отца артиста встали актёры Александр Пашутин и Андрей Гринёв. Последний, говоря о Галкине, вспомнил его как светлого и доброго человека.
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Народный артист России, режиссёр Владимир Бортко, работавший с Галкиным, уверен, что смерть актёра связана с криминалом. Он подчеркнул, что Борис Галкин имеет право на продолжение расследования.
Также на сторону отца артиста встали актёры Александр Пашутин и Андрей Гринёв. Последний, говоря о Галкине, вспомнил его как светлого и доброго человека.
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