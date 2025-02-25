Обматерившая журналистов певица Слава вышла на связь и попыталась оправдать своё хамство

Слава (фото: Telegram @nastya_slavaa)
Певица Слава вышла на связь с подписчиками и прокомментировала скандал, разгоревшийся на съёмках нового клипа на песню, которую она исполняет дуэтом с Анной Семенович. На площадку были приглашены журналисты, однако Слава появилась перед камерами в плохом настроении и буквально набросилась на представителей СМИ.
Певицу возмутило, что ей задают вопросы, не касающиеся клипа. Пересыпая речь матерными словами, Слава потребовала, чтобы у неё спрашивали только то, что связано с будущим роликом. Видео с агрессивной артисткой мгновенно разлетелось по Сети и вызвало у многих пользователей возмущение. Певице поспешила оправдаться и объяснила, что её хамское поведения якобы было постановочным.
Слава утверждает, что ругань с журналистами была спланированным пиар-ходом для раскрутки клипа. Мол, именно таким способом планировалось привлечь внимание аудитории, поскольку другие методы раскрутки не работают.
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Слава утверждает, что ругань с журналистами была спланированным пиар-ходом для раскрутки клипа. Мол, именно таким способом планировалось привлечь внимание аудитории, поскольку другие методы раскрутки не работают.
«Почему-то, к сожалению, сейчас работает только вот такой промоушен. Ну, не получилось у меня, не умею я врать», – заверила исполнительница.Однако поклонники не поверили Славе, отметив, что на одном из видео она ведёт себя максимально искренне и эмоционально. Также создалось впечатление, что певица в какой-то момент опомнилась и попыталась замять скандал.
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