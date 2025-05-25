Дэвид Духовны тайно женился на молодой возлюбленной

Дэвид Духовны (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Американский актер Дэвид Духовны тайно женился на своей возлюбленной Моник Пендлберри. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, папарацци запечатлели новоиспеченных супругов во время их прогулки с собакой. Фотографы сразу обратили внимание на руки – на безымянных пальцах были отчетливо видны обручальные кольца. При этом ранее журналисты предполагали, что звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» одинок, поскольку пара появлялась на публике около двух лет.
Также отмечается, что Дэвид старше Моники на тридцать три года. Они познакомились в заведении, где девушка продавала органические напитки. Роман начался в 2017 году.
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Также отмечается, что Дэвид старше Моники на тридцать три года. Они познакомились в заведении, где девушка продавала органические напитки. Роман начался в 2017 году.
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Лидия Пономарева