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Дэвид Духовны тайно женился на молодой возлюбленной

Актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней возлюбленной Моник Пендлберри
Дэвид Духовны (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Дэвид Духовны (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Американский актер Дэвид Духовны тайно женился на своей возлюбленной Моник Пендлберри. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, папарацци запечатлели новоиспеченных супругов во время их прогулки с собакой. Фотографы сразу обратили внимание на руки – на безымянных пальцах были отчетливо видны обручальные кольца. При этом ранее журналисты предполагали, что звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» одинок, поскольку пара появлялась на публике около двух лет.



Также отмечается, что Дэвид старше Моники на тридцать три года. Они познакомились в заведении, где девушка продавала органические напитки. Роман начался в 2017 году.

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Больше не эзотерик и не астропсихолог: брат Дани Милохина начал продавать интимные фото и видео
Илья Милохин начал продавать интимные фото и видео
25 мая 2025, 11:45

Илья Милохин (Фото: Инстаграм* @ilya__vyacheslav)

Брат блогера Дани Милохина Илья начал продавать интимные фото и видео, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Илья снимает откровенные ролики и продает их в Сети. Оказалось, что фотографии можно купить за две тысячи рублей, но есть возможность приобрести и VIP-доступ за семь тысяч.

Еще в январе этого года парень называл себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более пяти лет» и консультировал всех желающих по вопросам секса. Услуги Милохина раньше стоили больше — восемь тысяч рублей.

Еще Илья делал астрологические расклады и делился своими знаниями в психологии. 24-летний брат популярного блогера рассказывал, как «разорвать сексуальную связь с бывшим» и склонить девушку к интиму.

Ранее популярный в Сети психолог Вероника Степанова поставила диагноз блогеру Дане Милохину.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#блогер
#фотография
#видео
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«Я уже в самолете. Багажа насчитали 105 кг»: Виктория Боня везёт домой камни с Эвереста
Виктория Боня привезла домой камни с Эвереста
25 мая 2025, 11:42

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня наконец-то исполнила свою мечту, покорив Эверест. 45-летняя телезвезда призналась, что взяла с собой «частичку горы» на память.
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» серьёзно увлечена альпинизмом. Восхождение на главную вершину мира было непростым, Боня столкнулась с проблемами со здоровьем, но всё же смогла дойти до конца.

Теперь Виктория возвращается домой.

«Я уже в самолёте. Багажа насчитали 105 кг. А мне положено по билету 60 кг, пришлось доплачивать кучу денег. Что я там везу? Камни с Эвереста тоже имеются. Но их не так много», – поделилась Боня с подписчиками в личном блоге.
До этого звезда опубликовала видео, на котором подняла огромный российский флаг на вершине Эвереста. Она заявила, что её мечта сбылась, а также посетовала, что многим людям часто приходится отказываться от собственных желаний из-за страха.

«Когда я шла к своей вершине, я тоже слышала: "Ты не сможешь", "Это не для тебя", "Куда ты лезешь". Но знаешь что? Это их страх. Не твой. Они просто привыкли к жизни в коробке. Где всё измеряется стандартами, чужим мнением и логикой. А мечта это не про "логично". Это про истинно. Про тебя настоящего. Про то, что не даёт заснуть», – отметила Боня.
К слову, останавливаться на достигнутом женщина не собирается. У неё в планах – покорить гору К-2 в Пакистане. Виктория уже приступила к подготовке, а само восхождение запланировано на июль 2026 года.

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#страх
#дом
#флаг
#женщина
#видео
#горы
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Ольга Орлова показала маму в дачной теплице в вечернем наряде: «Мамино выходное»
Ольга Орлова сфотографировала маму в теплице в платье
25 мая 2025, 11:19

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

С приходом тепла в Москве наконец начался сезон сельскохозяйственных работ. Многие звезды теперь делятся дачным контентом. Певица Ольга Орлова не стала исключением.
Экс-солистка группы «Блестящие» приехала на выходные к родителям и увидела маму, которая работала с рассадой в теплице. При этом Ольгу весьма удивила выбранная родительницей одежда.

«Мама всем просила передать, что это платье — дачное («мамино выходное»)», — отметила Орлова в Телеграм-канале.

Певица опубликовала фотографию мамы. Она позировала между грядок в синем костюме и садовых перчатках.

«Есть ли еще среди вас огородники, которые в таком виде, в каком люди на юбилеи ходят, работают в теплице?» — обратилась артистка к поклонникам.

Мать Ольги Орловой (Фото: Телеграм @olgaorlova)


Кстати, фолловеры Ольги сразу ответили на вопрос певицы.

«В такую шикарную теплицу — только в таком платье!», «В то время я на даче: в драных штанишках, в такой же футболке, вторая обмотана вокруг головы и калошах», «А я в огороде, как пугало — все самое нелучшее на мне!», «Я на даче работаю в такой одежде, которая выглядит так, будто я ее у бомжей отняла! Зато удобно», «Если я пришлю свой «дачный лук», вы всем чатом захотите мне скинуться!» — подчеркнули подписчики Орловой.

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#певица
#дача
#одежда
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Жена Батырева вышла на связь после новости о разводе: «Больше об этом человеке ничего говорить не буду. Ни плохого, ни хорошего»
Жена Антона Батырева снова высказалась о разводе
25 мая 2025, 10:52

Антон Батырев и Анна Савельева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

На днях стало известно, что супруга актёра Антона Батырева бросила его, забрав восьмимесячного ребёнка. Анна Савельева шокировала поклонников новостью о расставании, намекнув, что причиной разлада в семье стал именно артист.
Спустя сутки после этого сообщения женщина опубликовала видео, на котором гуляет с маленьким сыном. Анна поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Я хотела прокомментировать вчерашний пост мой. Честно сказать, я не ожидала, что такая будет поддержка и столько добрых слов именно от женщин. Я думала вообще всё что угодно, но не это. Поэтому спасибо всем за добрые слова, спасибо большое за поддержку, очень приятно. Не будем это мусолить. На этом тема закрыта. Больше я об этом человеке ничего говорить не буду, ни плохого, ни хорошего. Вообще ничего», – написала Савельева в личном блоге.
Напомним, что неравнодушные поклонники давно предупреждали девушку, что её союз с Батыревым может закончиться так же, как и три его предыдущих брака. Однако Савельева резко реагировала на такие сообщения и верила в любовь.

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Бывшая жена Паши Техника заявила, что на нее завели уголовное дело в Таиланде
25 мая 2025, 10:36

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена Паши Техника пытается найти виновных в его смерти. Сегодня, 25 мая, Ева Карицкая сообщила, что столкнулась с серьезными проблемами в Таиланде — на нее завели уголовное дело.
«Утро недоброе. На меня заводят уголовное дело», — заявила женщина.
Больше всего она беспокоится за безопасность шестилетнего сына от музыканта. Ева планирует оформить доверенность на свою мать, чтобы та могла вывезти ребенка из страны. Недавно она обнародовала голосовое сообщение от человека, который знает всю правду о трагедии:
«Я помогла ему, чтобы у него на руках не было трупа. Мой врач спрашивал: "А это есть? А прибор сатурации есть?". Отвечал: "Нет". Ты едешь к тяжелому пациенту и у тебя нет ничего. У него чудом оказался препарат, который он вколол. Техник резко открыл глаза. Все видели, что Паша выходил на своих ногах».
Карицкая считает, что смерти рэпера можно было избежать, если бы ему сразу оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#уголовное таиланд
#медицина
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#паша техник
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