Ольга Орлова показала маму в дачной теплице в вечернем наряде: «Мамино выходное»

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
С приходом тепла в Москве наконец начался сезон сельскохозяйственных работ. Многие звезды теперь делятся дачным контентом. Певица Ольга Орлова не стала исключением.
Экс-солистка группы «Блестящие» приехала на выходные к родителям и увидела маму, которая работала с рассадой в теплице. При этом Ольгу весьма удивила выбранная родительницей одежда.
Певица опубликовала фотографию мамы. Она позировала между грядок в синем костюме и садовых перчатках.
Мать Ольги Орловой (Фото: Телеграм @olgaorlova)
Кстати, фолловеры Ольги сразу ответили на вопрос певицы.
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«Мама всем просила передать, что это платье — дачное («мамино выходное»)», — отметила Орлова в Телеграм-канале.
Певица опубликовала фотографию мамы. Она позировала между грядок в синем костюме и садовых перчатках.
«Есть ли еще среди вас огородники, которые в таком виде, в каком люди на юбилеи ходят, работают в теплице?» — обратилась артистка к поклонникам.
Мать Ольги Орловой (Фото: Телеграм @olgaorlova)
Кстати, фолловеры Ольги сразу ответили на вопрос певицы.
«В такую шикарную теплицу — только в таком платье!», «В то время я на даче: в драных штанишках, в такой же футболке, вторая обмотана вокруг головы и калошах», «А я в огороде, как пугало — все самое нелучшее на мне!», «Я на даче работаю в такой одежде, которая выглядит так, будто я ее у бомжей отняла! Зато удобно», «Если я пришлю свой «дачный лук», вы всем чатом захотите мне скинуться!» — подчеркнули подписчики Орловой.
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Ольга Енгалычева