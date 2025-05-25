Жена Батырева вышла на связь после новости о разводе: «Больше об этом человеке ничего говорить не буду. Ни плохого, ни хорошего»

Антон Батырев и Анна Савельева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
На днях стало известно, что супруга актёра Антона Батырева бросила его, забрав восьмимесячного ребёнка. Анна Савельева шокировала поклонников новостью о расставании, намекнув, что причиной разлада в семье стал именно артист.
Спустя сутки после этого сообщения женщина опубликовала видео, на котором гуляет с маленьким сыном. Анна поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.
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«Я хотела прокомментировать вчерашний пост мой. Честно сказать, я не ожидала, что такая будет поддержка и столько добрых слов именно от женщин. Я думала вообще всё что угодно, но не это. Поэтому спасибо всем за добрые слова, спасибо большое за поддержку, очень приятно. Не будем это мусолить. На этом тема закрыта. Больше я об этом человеке ничего говорить не буду, ни плохого, ни хорошего. Вообще ничего», – написала Савельева в личном блоге.Напомним, что неравнодушные поклонники давно предупреждали девушку, что её союз с Батыревым может закончиться так же, как и три его предыдущих брака. Однако Савельева резко реагировала на такие сообщения и верила в любовь.
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Анастасия Чинкова