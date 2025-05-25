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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Жена Батырева вышла на связь после новости о разводе: «Больше об этом человеке ничего говорить не буду. Ни плохого, ни хорошего»

Жена Батырева вышла на связь после новости о разводе: «Больше об этом человеке ничего говорить не буду. Ни плохого, ни хорошего»

Жена Антона Батырева снова высказалась о разводе
Антон Батырев и Анна Савельева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Антон Батырев и Анна Савельева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

На днях стало известно, что супруга актёра Антона Батырева бросила его, забрав восьмимесячного ребёнка. Анна Савельева шокировала поклонников новостью о расставании, намекнув, что причиной разлада в семье стал именно артист.
Спустя сутки после этого сообщения женщина опубликовала видео, на котором гуляет с маленьким сыном. Анна поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Я хотела прокомментировать вчерашний пост мой. Честно сказать, я не ожидала, что такая будет поддержка и столько добрых слов именно от женщин. Я думала вообще всё что угодно, но не это. Поэтому спасибо всем за добрые слова, спасибо большое за поддержку, очень приятно. Не будем это мусолить. На этом тема закрыта. Больше я об этом человеке ничего говорить не буду, ни плохого, ни хорошего. Вообще ничего», – написала Савельева в личном блоге.
Напомним, что неравнодушные поклонники давно предупреждали девушку, что её союз с Батыревым может закончиться так же, как и три его предыдущих брака. Однако Савельева резко реагировала на такие сообщения и верила в любовь.

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Ольга Орлова показала маму в дачной теплице в вечернем наряде: «Мамино выходное»
Ольга Орлова сфотографировала маму в теплице в платье
25 мая 2025, 11:19

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

С приходом тепла в Москве наконец начался сезон сельскохозяйственных работ. Многие звезды теперь делятся дачным контентом. Певица Ольга Орлова не стала исключением.
Экс-солистка группы «Блестящие» приехала на выходные к родителям и увидела маму, которая работала с рассадой в теплице. При этом Ольгу весьма удивила выбранная родительницей одежда.

«Мама всем просила передать, что это платье — дачное («мамино выходное»)», — отметила Орлова в Телеграм-канале.

Певица опубликовала фотографию мамы. Она позировала между грядок в синем костюме и садовых перчатках.

«Есть ли еще среди вас огородники, которые в таком виде, в каком люди на юбилеи ходят, работают в теплице?» — обратилась артистка к поклонникам.

Мать Ольги Орловой (Фото: Телеграм @olgaorlova)


Кстати, фолловеры Ольги сразу ответили на вопрос певицы.

«В такую шикарную теплицу — только в таком платье!», «В то время я на даче: в драных штанишках, в такой же футболке, вторая обмотана вокруг головы и калошах», «А я в огороде, как пугало — все самое нелучшее на мне!», «Я на даче работаю в такой одежде, которая выглядит так, будто я ее у бомжей отняла! Зато удобно», «Если я пришлю свой «дачный лук», вы всем чатом захотите мне скинуться!» — подчеркнули подписчики Орловой.

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Бывшая жена Паши Техника заявила, что на нее завели уголовное дело в Таиланде

Проживающий в Испании Валерий Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#дача
#одежда
#фотография
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Бывшая жена Паши Техника заявила, что на нее завели уголовное дело в Таиланде
25 мая 2025, 10:36

Ева Карицкая с сыном (фото: Instagram* @eva_karitskaya)

Бывшая жена Паши Техника пытается найти виновных в его смерти. Сегодня, 25 мая, Ева Карицкая сообщила, что столкнулась с серьезными проблемами в Таиланде — на нее завели уголовное дело.
«Утро недоброе. На меня заводят уголовное дело», — заявила женщина.
Больше всего она беспокоится за безопасность шестилетнего сына от музыканта. Ева планирует оформить доверенность на свою мать, чтобы та могла вывезти ребенка из страны. Недавно она обнародовала голосовое сообщение от человека, который знает всю правду о трагедии:
«Я помогла ему, чтобы у него на руках не было трупа. Мой врач спрашивал: "А это есть? А прибор сатурации есть?". Отвечал: "Нет". Ты едешь к тяжелому пациенту и у тебя нет ничего. У него чудом оказался препарат, который он вколол. Техник резко открыл глаза. Все видели, что Паша выходил на своих ногах».
Карицкая считает, что смерти рэпера можно было избежать, если бы ему сразу оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#уголовное таиланд
#медицина
#врачи
#смерть
#паша техник
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Проживающий в Испании Валерий Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России
Покинувший Россию Валерий Меладзе сохранил статус ИП в стране
25 мая 2025, 10:36

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Валерий Меладзе покинул Россию и теперь проживает с семьёй в Испании. Однако разрывать связи с родиной он не намерен и продолжает держать в стране бизнес, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что артист сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, который он зарегистрировал ещё в 2004 году. Основным видом деятельности его бизнеса является работа в области телевизионного вещания.

Помимо этого, компания Меладзе может заниматься оптовой торговлей грампластинками, деятельностью в области исполнительских искусств, творческой деятельностью и др.

В январе этого года певец подтвердил намерения и дальше зарабатывать в России. Меладзе внёс в налоговую службу сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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#бизнес
#ип
#испания
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Пережившая десяток операций на нос экс-жена Аршавина рассказала о заболевании: «Врачи при виде меня пугались»
Пережившая десяток операций на нос экс-жена Аршавина заявила, что врачи пугались
25 мая 2025, 10:19

Алиса Казьмина (фото: кадр из шоу «Малахов»)

После развода с Андреем Аршавиным в жизни Алисы Казьминой началась чёрная полоса. Женщине диагностировали аутоиммунное заболевание, сильно изменившее её лицо.
Долгое время Алиса пыталась преодолеть недуг и вернуть лицу прежний вид. Проблемы со здоровьем начались после развода с Аршавиным, поскольку тогда женщина находилась в депрессии и не обратила внимание на развивающееся заболевание.

«Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация – где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе», – вспоминает Казьмина.
В попытке справиться с заболеванием женщина посетила множество врачей, однако для них, несмотря на богатый опыт, случай Алисы казался ужасающим.

«Они при виде меня пугались и, что не очень профессионально, показывали эмоции», – отметила гостья шоу «Светская хроника» на Пятом канале.
В результате врачам удалось восстановить нос, однако бывшая жена футболиста признаётся, что уже никогда не сможет выглядеть как прежде, но сейчас она нравится себе даже с изъянами.

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«Я не хотел возвращаться. Меня вернули, я был зол»: звезда «Мстителей» о клинической смерти
Актер Джереми Реннер заявил, что не хотел возвращаться после клинической смерти
25 мая 2025, 08:25

Джереми Реннер (Фото: Инстаграм*/jeremyrenner)

Джереми Реннер, известный по роли в фильмах Marvel, рассказал о пережитом после трагического инцидента со снегоуборочной машиной.
В подкасте «Давайте поговорим без камеры» он поделился воспоминаниями о клинической смерти, описав это состояние как облегчение и покой, который не хотел терять. Об этом пишет Starhit.
«Это чудесное облегчение — покинуть свое тело. Это самый воодушевляющий покой, который я когда-либо испытывал. Это самый сильный выброс адреналина. Это так волшебно. И я не хотел возвращаться. Я помню, как меня вернули, и я был так зол», — признался актер.
По его словам, после пережитого страх смерти исчез. Он пересмотрел жизненные ценности, отказавшись от погони за материальными благами в пользу человеческих отношений.
«Я больше не инвестирую ни в акции, ни в облигации, я не инвестирую в криптовалюту или биткоин. Я инвестирую в любовь и в отношения, в которых я испытываю это чувство. Потому что это единственное, что ты уносишь с собой», — заявил звезда «Мстителей».
Напомним, два года назад Джереми Реннер попал под гусеницы ратрака, пытаясь спасти своего племянника. Техника начала движение, когда мужчина вышел из кабины, забыв поставить ее на ручной тормоз. Его госпитализировали с тяжелыми травмами ног и грудной клетки. Актер едва не погиб, потерял много крови и перенес несколько операций.

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