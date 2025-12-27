Дэвид и Виктория Бэкхэмы показали семейное Рождество после скандала с сыном
В личном блоге Виктории Бекхэм появилось трогательное видео с Дэвидом. Супруги танцуют медленный танец, крепко обнимая друг друга.
Для праздничной атмосферы мужчина надел красный колпак Санта-Клауса, а сам ролик выглядел как картинка «идеального брака» — без намёка на сложности. Публикация быстро собрала тысячи восторженных откликов.
В комментариях писали: «Вы — совершенство», «Люблю видеть вас такими», «Настоящая любовь спустя годы». Но среди комплиментов прозвучали и тревожные нотки — подписчики вспомнили о Бруклине. Одни предположили, что ему тяжело наблюдать за подобными семейными сценами, другие решили, что старшему сыну уже давно нет дела до родителей.
Сами Бекхэмы ситуацию пока не комментируют.
Ранее, по словам младшего сына Круза, Бруклин заблокировал в соцсетях родителей, братьев и сестру. Именно Круз первым подтвердил слухи о разладе — он оказался единственным из детей, кто не стал хранить молчание.
