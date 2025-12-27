Дэвид и Виктория Бэкхэмы показали семейное Рождество после скандала с сыном

27 декабря 2025, 11:51

Виктория и Дэвид Бекхэмы показали празднование Рождества

Виктория Бэкхэм (Фото: Instagram*/victoriabeckham)

В личном блоге Виктории Бекхэм появилось трогательное видео с Дэвидом. Супруги танцуют медленный танец, крепко обнимая друг друга.