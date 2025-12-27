«Многие ждут»: критик Соседов предрек скорое возвращение Урганта на российское ТВ

27 декабря 2025, 02:35

Критик Соседов предрек скорое возвращение Урганта на российское ТВ

Иван Ургант (Фото: Instagram* / @urgantcom)

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» допустил возвращение Ивана Урганта на телевидение в 2026 году.





По его словам, телеведущий ожидает официального разрешения, чтобы возобновить работу в эфире. Комментируя запуск нового интернет‑шоу Урганта, Соседов отметил, что талант и финансовая независимость телеведущего не вызывают сомнений. Поэтому критик не исключает скорого появления Урганта на экранах.



«У нас все возможно. Я думаю, что Ивана Урганта многие ждут, потому что он очень талантливый человек, шоумен, независимо от его политических воззрений. Просто, когда человек талантлив, это видно, это не скрыть», — сказал Соседов.

«Думаю, вернётся на Первый канал. Но, собственно, какая разница? Телевидение наше курируется администрацией президента. Если будет разрешено там вернуть Урганта, то какая разница, на какой канал. А раз Урганта нет ни на одном канале, значит, нет высокого позволения», — считает эксперт.