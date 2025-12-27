«Многие ждут»: критик Соседов предрек скорое возвращение Урганта на российское ТВ
Критик Соседов предрек скорое возвращение Урганта на российское ТВ
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» допустил возвращение Ивана Урганта на телевидение в 2026 году.
По его словам, телеведущий ожидает официального разрешения, чтобы возобновить работу в эфире. Комментируя запуск нового интернет‑шоу Урганта, Соседов отметил, что талант и финансовая независимость телеведущего не вызывают сомнений. Поэтому критик не исключает скорого появления Урганта на экранах.
«У нас все возможно. Я думаю, что Ивана Урганта многие ждут, потому что он очень талантливый человек, шоумен, независимо от его политических воззрений. Просто, когда человек талантлив, это видно, это не скрыть», — сказал Соседов.По мнению критика, Ургант мог бы вернуться раньше, однако этому препятствует ряд проблем. Соседов указал на особенности телевизионной системы и отметил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст, вероятно, уже включил бы «Вечернего Урганта» в сетку вещания, если бы не существовало ограничений.
«Думаю, вернётся на Первый канал. Но, собственно, какая разница? Телевидение наше курируется администрацией президента. Если будет разрешено там вернуть Урганта, то какая разница, на какой канал. А раз Урганта нет ни на одном канале, значит, нет высокого позволения», — считает эксперт.