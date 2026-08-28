«Девка симпатичная»: Мария Голубкина поддержала Аню Пересильд на фоне скандала
Голубкина поддержала поступление Ани Пересильд в театральный вуз без конкурса
Актриса Мария Голубкина высказалась в поддержку 16-летней Ани Пересильд, которая поступила в театральный вуз без прохождения общего конкурса. Подробности приводит KP.RU.
По словам артистки, юную коллегу смело можно назвать профессионалом. Она подчеркнула, что Аня уже снимается в трех-пяти фильмах, и теперь ей остается лишь получить диплом.
«Как можно ее не взять, объясни?» — задалась вопросом Голубкина.Кроме того, она оценила внешность юной актрисы, назвав ее «девкой симпатичной», а также одобрила выбор парня — в октябре 2025 года стало известно, что девушка состоит в отношениях с певцом Ваней Дмитриенко.
Напомним, поступление Пересильд вызвало бурное обсуждение в театральных кругах. Мастер курса Дарья Мороз заявила, что абитуриентка «блестяще» прошла отборочное испытание, но пропустила конкурс из-за съемок. Многие молодые актеры сочли такие условия несправедливыми.