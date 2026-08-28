«Девка симпатичная»: Мария Голубкина поддержала Аню Пересильд на фоне скандала

28 августа 2026, 18:36

Голубкина поддержала поступление Ани Пересильд в театральный вуз без конкурса

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актриса Мария Голубкина высказалась в поддержку 16-летней Ани Пересильд, которая поступила в театральный вуз без прохождения общего конкурса. Подробности приводит KP.RU.





По словам артистки, юную коллегу смело можно назвать профессионалом. Она подчеркнула, что Аня уже снимается в трех-пяти фильмах, и теперь ей остается лишь получить диплом.

«Как можно ее не взять, объясни?» — задалась вопросом Голубкина.