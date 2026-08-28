«Огребать»: Милонов отказался от боя-реванша с Джигурдой

28 августа 2026, 15:36

Депутат Милонов отказался выходить на ринг с Джигурдой для реванша

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Депутат Виталий Милонов окончательно исключил возможность проведения реванша с актером Никитой Джигурдой. Об этом стало известно 28 августа.





Парламентарий подчеркнул, что участие в боксерских поединках не является его призванием, и он не планирует повторять подобный опыт. Информацию приводит NEWS.ru.





«Мой уровень — тренироваться в спарринге с подростками и делать это менее публично», — сказал спикер.