«Огребать»: Милонов отказался от боя-реванша с Джигурдой
Депутат Милонов отказался выходить на ринг с Джигурдой для реванша
Депутат Виталий Милонов окончательно исключил возможность проведения реванша с актером Никитой Джигурдой. Об этом стало известно 28 августа.
Парламентарий подчеркнул, что участие в боксерских поединках не является его призванием, и он не планирует повторять подобный опыт. Информацию приводит NEWS.ru.
«Мой уровень — тренироваться в спарринге с подростками и делать это менее публично», — сказал спикер.При этом депутат отметил, что для публичной личности участие в таких мероприятиях порой бывает полезным. По его словам, иногда «нужно огребать», чтобы напомнить себе о скромности и не допускать излишней гордыни.
Единственный бой между Милоновым и Джигурдой состоялся в 2021 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал актер. Сам народный избранник признался, что до того момента никогда не участвовал в официальных ринговых встречах.