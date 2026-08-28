Закрыли бывшего концертного директора Газманова, он расплакался в суде

28 августа 2026, 14:32

Mash: экс-концертный директор Газманова получил семь лет за мошенничество

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

В Москве вынесли приговор экс-концертному директору народного артиста России Олега Газманова Дмитрию Царенко. Суд признал его виновным в присвоении около 15 миллионов рублей, полученных от проведения концертов исполнителя, пишет Mash. Менеджер проведет семь лет в колонии общего режима.