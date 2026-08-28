Закрыли бывшего концертного директора Газманова, он расплакался в суде
В Москве вынесли приговор экс-концертному директору народного артиста России Олега Газманова Дмитрию Царенко. Суд признал его виновным в присвоении около 15 миллионов рублей, полученных от проведения концертов исполнителя, пишет Mash. Менеджер проведет семь лет в колонии общего режима.
Как установило следствие, Царенко организовал схему, при которой средства от выступлений поступали на счета его личного ИП, минуя кассу официального организатора — компании «ОМГ-Промо». Финансовые махинации вскрылись в октябре 2023 года, когда бухгалтер фирмы обратила внимание на аномально низкую выручку после концерта в «Крокус Сити Холле».
Гособвинение настаивало на более суровом наказании — девять лет лишения свободы, штрафе в 200 тысяч рублей и четырехлетнем запрете на профильную деятельность. Сам Царенко свою вину не признал, заявляя, что действовал исключительно в интересах Газманова. В своем последнем слове менеджер расплакался и поблагодарил родных и близких за поддержку.
Ранее Олег Газманов в суде утверждал, что не знал о существовании «серой» схемы с ИП и узнал о ней лишь в ходе внутренней проверки. Однако защита осужденного предоставила показания бывшего сотрудника «ОМГ-Промо» Андрея Ковалева, который заявил, что певец лично участвовал в обсуждении зарплат, получал отчеты с разбивкой по индивидуальным предпринимателям и советовал не повышать оклады официально для минимизации налоговых отчислений.
Перед этим Олег Газманов раскрыл правду о своём роскошном райдере. Подробности — в нашем материале.
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