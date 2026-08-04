Достижения.рф

«Девочка — чудо»: Полина Диброва рассказала о возлюбленной своего 16-летнего сына

Полина Диброва рассказала о возлюбленной своего 16-летнего сына
Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась подробностями о девушке своего 16‑летнего сына Александра. Многодетная мама рассказала изданию KP.RU, что юноша отправился в Турцию вместе со своей возлюбленной.



Семья девушки поехала на отдых в апартаменты, а для Александра Полина забронировала номер в соседнем отеле. При этом молодые люди практически всё время проводят вместе — но, как подчёркивает Диброва, под присмотром взрослых.

«Мы каждый день на связи. Я очень рада. Девочка — чудо», — отметила она.
По словам Полины, избранница сына из благополучной многодетной семьи, а её родители занимаются бизнесом и придерживаются религиозных взглядов. Знакомство пары состоялось на рок‑фестивале — оба увлечены музыкой и сейчас играют в одной группе.

После развода Полины и Дмитрия Александр остался жить с отцом, однако часто бывает у матери. Ранее звёздные родители купили для старшего сына квартиру в Москве и сейчас заняты ремонтом.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0