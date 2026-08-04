«Девочка — чудо»: Полина Диброва рассказала о возлюбленной своего 16-летнего сына

04 августа 2026, 02:22

Полина Диброва рассказала о возлюбленной своего 16-летнего сына

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва поделилась подробностями о девушке своего 16‑летнего сына Александра. Многодетная мама рассказала изданию KP.RU, что юноша отправился в Турцию вместе со своей возлюбленной.





Семья девушки поехала на отдых в апартаменты, а для Александра Полина забронировала номер в соседнем отеле. При этом молодые люди практически всё время проводят вместе — но, как подчёркивает Диброва, под присмотром взрослых.



«Мы каждый день на связи. Я очень рада. Девочка — чудо», — отметила она.