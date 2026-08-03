Солистка «Блестящих» раскрыла, почему её сыновья отказались от общения с бабушкой

03 августа 2026, 21:35

Ксения Новикова раскрыла детали общения детей с бабушкой со стороны отца

Ксения Новикова (Фото: Instagram* @ks_novikova_official)

Певица Ксения Новикова на круглом столе «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия» рассказала об отношениях своих детей с родственниками со стороны бывшего супруга.





Как передаёт слова артистки корреспондент NEWS.ru, бабушка мальчиков никогда не предпринимала попыток наладить с ними контакт.

«Бабушка никогда не пыталась пообщаться, даже с папой они пытались. Ну я рассказывала уже, что пытались пообщаться как-то, у них были встречи какие-то несколько лет назад, уже когда мальчики были взрослые, осознанные, но в какой-то момент они прекратили это общение и сказали: «Мама, у нас к тебе вообще ноль вопросов, 100% понимания, действительно, бывают люди, с которыми невозможно нормально общаться», — рассказала Новикова.