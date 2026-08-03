«Мне грех жаловаться»: Анфиса Чехова поставила в пример онкобольную Лерчек

03 августа 2026, 21:33

Анфиса Чехова сравнила свои проблемы с испытаниями онкобольной Лерчек

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге высказалась о трудностях в своей жизни и вспомнила о блогере Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая борется с онкологическим заболеванием.





Чехова сообщила, что более трёх месяцев провела в США из-за лечения собаки, по возвращении сломала чемодан и опоздала на рейс в Индию. Однако в своём видеообращении телеведущая напомнила, что Чекалина борется с раком желудка четвёртой стадии и проходит тяжёлое лечение.

«Каждый раз, когда у меня что-то происходит, я думаю о Лерчек, которая сейчас проходит такой тяжелейший период и при этом не теряет свое жизнелюбие, справляется с отчаянием и с прочими неприятными эмоциями. Думаю: сколько же у неё сейчас выпало испытаний и как сложно не отчаяться во всём этом, не потерять психическое равновесие», — призналась актриса.