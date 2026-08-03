59-летняя Рената Литвинова похвасталась глубоким декольте — фото
Рената Литвинова порадовала подписчиков редким кадром с морского отдыха. Об этом стало известно 3 августа.
В своем микроблоге 59-летняя актриса и режиссер опубликовала снимок в черном цельнокроеном купальнике с глубоким вырезом. Образ она дополнила солнцезащитными очками в тон и изящной цепочкой с подвеской.
Ранее появилась информация, что Литвинова выставила на закрытую продажу элитную квартиру в центре Москвы. Чтобы сделка состоялась быстрее, знаменитость готова предоставить дисконт и лично прибыла в столицу для контроля за оформлением документов. Стоимость объекта впечатляет — около миллиарда рублей.
Жилье приобрели в 2021 году. Помещение не раз служило локацией для съемок и деловых встреч, но постоянно здесь никто не жил.
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