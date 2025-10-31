«Я всегда была пацанка»: жена Мамаева оправдалась за агрессию на реалити-шоу

31 октября 2025, 04:47

Жена футболиста Мамаева заявила, что всегда была «пацанкой»

Надежда Мамаева (Фото: Instagram* / @mamaeva_nadihope)

Футболист Павел Мамаева и его жена Надежда Санько привлекли внимание зрителей участием в реалити-шоу «Ставка на любовь», где их отношения вызвали неоднозначную реакцию публики. Об этом пишет «Стархит».





После выхода программы в эфир блогер Надежда решила открыто ответить своим критикам в социальных сетях. Она подчеркнула, что всегда отличалась прямолинейностью и не собирается менять свой характер ради чужого мнения.



«Я всегда была пацанка, жесткая к тому же. Это никуда не делось. По мне лучше пахан, чем бедная овечка. И вообще, все женщины разные — так и должно быть. Кому я должна угождать?» — высказалась Санько.