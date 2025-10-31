«Это все равно, что подглядывать»: фигурист Авербух выступил против показа Олимпиады в России

31 октября 2025, 06:14

Фигурист Авербух выступил против показа зимней Олимпиады в России

Илья Авербух (Telegram / @averbukh_ilya)

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух выступил против показа зимних Олимпийских игр 2026 года на федеральном телевидении. Свою позицию он объяснил в беседе с изданием Sport24.





По мнению эксперта, в условиях ограниченного участия российских спортсменов в Играх трансляция соревнований нецелесообразна.



«Пока наша сборная не выступает в полном объеме, это все равно, что подглядывать за чужими соревнованиями», — считает Авербух.