«Это все равно, что подглядывать»: фигурист Авербух выступил против показа Олимпиады в России
Известный фигурист и хореограф Илья Авербух выступил против показа зимних Олимпийских игр 2026 года на федеральном телевидении. Свою позицию он объяснил в беседе с изданием Sport24.
По мнению эксперта, в условиях ограниченного участия российских спортсменов в Играх трансляция соревнований нецелесообразна.
«Пока наша сборная не выступает в полном объеме, это все равно, что подглядывать за чужими соревнованиями», — считает Авербух.При этом хореограф отметил, что желающие смогут найти альтернативные способы просмотра соревнований и поддержки российских атлетов. Он также назвал несправедливым текущее положение отечественного спорта и предложил дождаться возвращения спортсменов из РФ на международную арену.