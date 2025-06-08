«Девочка с характером»: Мария Погребняк защитила Филиппа Киркорова
Мария Погребняк заступилась за Киркорова, раскритиковавшего невесту Лепса
На съёмках шоу ТНТ «Мастер игры» разгорелся нешуточный конфликт между Филиппом Киркоровым и Авророй Киба. В социальные сети сначала высказала обиды невеста Григория Лепса, а затем общественный деятель Мария Погребняк оставила свой комментарий.
Блогер вспомнила о своей работе в шоу вместе с Киркоровым и не увидела в его высказывании ничего личного и обидного.
«Считаю, что Филипп хотел вывести на эмоции юную Аврору. Я с Филиппом участвовала в реалити-шоу «Сокровища императора». Он блистательно играет и умеет создавать интригующие моменты!» — поделилась мнением Погребняк в своём телеграм-канале.Кроме того, Мария назвала невесту Лепса «девочкой с характером» и похвалила Аврору за то, что та «стойко ответила и не растерялась». Однако большинство поклонников Погребняк не оценили битву Филиппа Киркорова и встали на сторону Авроры.
Ранее сообщалось что Аврора Киба сказала о Киркорове после его критики.