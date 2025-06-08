«Везде камеры»: Марина Федункив, родившая в 53 года следит за нянями сына.

08 июня 2025, 18:06

Новоиспеченная мама Марина Федункив следит по камерам за нянями малыша

Марина Федункив (Фото: Instagram* @marina_phedunkiv)

В конце прошлого года Федункив впервые стала мамой и почти сразу после родов вернулась к карьере. Марина из-за работы не может уделять достаточно времени своему маленькому сыну и именно поэтому она установила камеры слежения. Об этом актриса сообщила на Премии «МУЗ-ТВ 2025». Следует отметить, что Марина Федункив родила своего первенца в 53 года.





Актриса призналась, что счастлива наконец-то стать мамой, но целиком погрузится в заботу о сыне пока не может. По словам Федункив, сейчас её карьера на самом пике и упускать такую возможность она не хочет.

«Не то чтобы я бросила воспитание, имею в виду, что на поднятие ребенка нужно чуть-чуть времени — чтобы он понимал, кто мама, по крайней мере», — уточнила она.

«Самое крутое, что может быть — когда я вижу, что моего ребёнка любят. Потому что у меня везде камеры», — заявила Федункив.

