«Зависимость и страх»: Станислав Садальский выразил сочувствие Филиппу Киркорову

08 июня 2025, 15:27

Садальский посочувствовал Киркорову, получившему травму на концерте

Станислав Садальский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр театра и кино Станислав Садальский пожалел Филиппа Киркорова, который получил травму на концерте. В своём личном блоге Станислав сообщил, что полученный певцом ожог является последствием его «необдуманных действий».





Артист считает, что Филипп пострадал из-за собственной неосторожности. Садальский искренне посочувствовал певцу и пожелал ему скорейшего выздоровления, подчеркнув, что Киркоров является отцом двоих детей, которых «нужно поднимать».

«Зависимость и страх — вот что владеет почти всеми людьми, независимо от статуса, материального положения. Все это толкает человека на необдуманные действия. Последствия этого — всякие болячки. А сейчас уже поздно. По себе знаю», — поделился Станислав в своём блоге.