Невеста Лепса о Киркорове после его критики: «Никогда не назову «Королем» того, кто выступал перед моими родителями»
Аврора Киба отказалась звать Киркорова «королем», ведь тот выступал на ее праздниках
Аврора Киба дополнила свой ответ Филиппу Киркорову, отказавшись называть его «королем» после слов певца о ее личности на шоу «Мастер игры». Юная невеста Григория Лепса заявила, что выросла среди звезд, и поэтому не считает их выше себя.
В четвертом выпуске реалити-шоу «Мастер игры» 57-летний Киркоров усомнился в достижениях 19-летней Авроры, назвав ее лишь «девушкой кого-то».
Она тут же возразила, подчеркнув, что не просто спутница известного певца. После того как конфликт разлетелся по сети, Киба дополнила ответ в личном блоге, отметив, что ее семья давно знакома с шоу-бизнесом, и для нее артисты — обычные люди, включая Киркорова, выступавшего на праздниках ее родителей.
«Дорогой Филипп Бедросович, а также все мои подписчики и зрители реалити-шоу «Мастер Игры», вы хотели шоу? Ну так оно начинается! (...) Ровно год назад на премии «Муз-ТВ» я под ручку с Григорием Лепсом вышла на красную дорожку, где он объявил, что я его невеста. Спросите вы меня, поменялась ли моя жизнь? Я вам отвечу — конечно, да!», — начала она свое обращение, не смущаясь «тэгнуть» Киркорова, чтобы тот наверняка увидел пост.Аврора, чья жизнь изменилась после объявления Лепсом о помолвке на «Муз-ТВ», призналась, что теперь ее действительно узнают на улицах быстрее, а охваты в соцсетях соперничают с блогерами-миллионниками. Однако она подчеркнула, что ее выбор отношений был продиктован не этим.
«Если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности своей семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность или моя мама «продала меня, старому деду», как многие выражаются! Наша жизнь — это результат нашего выбора и каждый проживает свою историю так, как хочет! Или я не права?», — возмутилась девушка.Она пояснила, что, видя многих звезд шоу-бизнеса с детства, воспринимает их как обычных людей. Успешных, талантливых, упорных, но — все еще таких же, как остальные. Ей тем более кажется странным даже подумать о том, чтобы называть «королем» того певца, который появлялся на ее семейном празднике.
В доказательство приглашений звезд на торжества Киба приложила в своем блоге фото, на которых видны ее праздники с раннего детства.
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«Вы скажете, что я принижаю людей из шоу бизнеса за их работу? Совсем нет, но когда человек мне говорит, что я не личность даже не зная меня, почему я должна относиться к нему по-другому? По-моему… Все честно», — закончила девушка.В конце поста Киба добавила, что обожает русский шоу-мир, и некоторые исполнители оставили у нее очень теплые воспоминания. В их числе — Николай Басков и Александр Ревва. Девушка отметила, что они, даже если считают ее выбор неверным, никогда не проявляли к ней неуважение. И ей бы очень хотелось, чтобы все вели себя подобным образом.
*Запрещенная в России экстремистская организация