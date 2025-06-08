Невеста Лепса о Киркорове после его критики: «Никогда не назову «Королем» того, кто выступал перед моими родителями»

Аврора Киба отказалась звать Киркорова «королем», ведь тот выступал на ее праздниках
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба дополнила свой ответ Филиппу Киркорову, отказавшись называть его «королем» после слов певца о ее личности на шоу «Мастер игры». Юная невеста Григория Лепса заявила, что выросла среди звезд, и поэтому не считает их выше себя.



В четвертом выпуске реалити-шоу «Мастер игры» 57-летний Киркоров усомнился в достижениях 19-летней Авроры, назвав ее лишь «девушкой кого-то».

Она тут же возразила, подчеркнув, что не просто спутница известного певца. После того как конфликт разлетелся по сети, Киба дополнила ответ в личном блоге, отметив, что ее семья давно знакома с шоу-бизнесом, и для нее артисты — обычные люди, включая Киркорова, выступавшего на праздниках ее родителей.

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)
«Дорогой Филипп Бедросович, а также все мои подписчики и зрители реалити-шоу «Мастер Игры», вы хотели шоу? Ну так оно начинается! (...) Ровно год назад на премии «Муз-ТВ» я под ручку с Григорием Лепсом вышла на красную дорожку, где он объявил, что я его невеста. Спросите вы меня, поменялась ли моя жизнь? Я вам отвечу — конечно, да!», — начала она свое обращение, не смущаясь «тэгнуть» Киркорова, чтобы тот наверняка увидел пост.
Аврора, чья жизнь изменилась после объявления Лепсом о помолвке на «Муз-ТВ», призналась, что теперь ее действительно узнают на улицах быстрее, а охваты в соцсетях соперничают с блогерами-миллионниками. Однако она подчеркнула, что ее выбор отношений был продиктован не этим.

«Если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности своей семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность или моя мама «продала меня, старому деду», как многие выражаются! Наша жизнь — это результат нашего выбора и каждый проживает свою историю так, как хочет! Или я не права?», — возмутилась девушка.
Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)
Она пояснила, что, видя многих звезд шоу-бизнеса с детства, воспринимает их как обычных людей. Успешных, талантливых, упорных, но — все еще таких же, как остальные. Ей тем более кажется странным даже подумать о том, чтобы называть «королем» того певца, который появлялся на ее семейном празднике.

В доказательство приглашений звезд на торжества Киба приложила в своем блоге фото, на которых видны ее праздники с раннего детства.

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«Вы скажете, что я принижаю людей из шоу бизнеса за их работу? Совсем нет, но когда человек мне говорит, что я не личность даже не зная меня, почему я должна относиться к нему по-другому? По-моему… Все честно», — закончила девушка.
В конце поста Киба добавила, что обожает русский шоу-мир, и некоторые исполнители оставили у нее очень теплые воспоминания. В их числе — Николай Басков и Александр Ревва. Девушка отметила, что они, даже если считают ее выбор неверным, никогда не проявляли к ней неуважение. И ей бы очень хотелось, чтобы все вели себя подобным образом.

*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева

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