26 ноября 2026, 13:59

Бывшая жена Сарика Андреасяна заявила, что Лиза Моряк стала причиной их развода

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Бывшая супруга режиссёра Сарика Андреасяна Алёна Гера высказалась о его нынешней семейной жизни и отношениях с актрисой Лизой Моряк. Женщина призналась, что давно следит за тем, как складывается жизнь экс-мужа и его новой избранницы. По мнению Алёны, именно Моряк стала причиной расставания с режиссером. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Гера рассказала, что развод произошёл довольно неожиданно, однако сейчас она не считает случившееся поводом для сожалений. Напротив, Алёна уверена, что перемены пошли ей на пользу: после расставания она смогла заново научиться доверять людям, в том числе самой себе, и сосредоточиться на собственной жизни.





«Да, Лиза действительно стала причиной очень спонтанного развода, но за этот процесс я могу только поблагодарить. Было отлично. Стало по-другому и ещё лучше. Я научилась снова доверять, себе в том числе, строю отношения, жизнь вокруг своей большой, красивой семьи и проектов. Всё во благо, ребятки. А от Моряк пора отстать. Девочка запуталась. Девочка устала сопротивляться страху бумеранга», — сказала Гера.