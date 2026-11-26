26 ноября 2026, 12:52

Виктория Боня (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Виктория Анатольевна Боня — российская телеведущая, модель, блогер и актриса, известность которой принесло участие в реалити-шоу «Дом-2». За годы публичной карьеры она успела прославиться не только телевизионными проектами, но и громкими романами, конфликтами с другими знаменитостями и резонансными заявлениями. В 2026 году телеведущая вновь оказалась в центре внимания после обращения к президенту России Владимиру Путину. 27 ноября Виктории исполняется 47 лет. О её карьере, личной жизни и самых обсуждаемых событиях — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктории Бони: детство и юность Виктория Боня до и после «Дома-2» Карьера Виктории Бони после «Дома-2» Телевизионные проекты и фильмография Виктории Бони Личная жизнь Виктории Бони Другие романы и «запретная любовь» Альпинизм и экстремальные путешествия Виктории Бони Скандалы и конфликт Виктории Бони с Ксенией Собчак Обращение Виктории Бони к Владимиру Путину в 2026 году Виктория Боня сейчас

Биография Виктории Бони: детство и юность

«Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал Бог… В самые страшные моменты я вставала на колени и читала "Отче наш". Это всегда меня спасало», — рассказывала Боня.

Виктория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)

Виктория Боня до и после «Дома-2»

Виктория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)

Карьера Виктории Бони после «Дома-2»

Телевизионные проекты и фильмография Виктории Бони

Виктория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)

Личная жизнь Виктории Бони

«Он положил к моим ногам абсолютно всё. Мы ходили в магазин в Милане, и я не знала, какие туфли выбрать — серебристые или золотистые. Он говорит: "Бери обе!" Такой щедрый был», — вспоминала Боня.

Виктория Боня и футболист Мораиш Веллитон (РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

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Виктория Боня с дочкой (фото: Instagram* / victoriabonya)

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Другие романы и «запретная любовь»

Виктория Боня с дочкой (фото: Instagram* / victoriabonya)

Альпинизм и экстремальные путешествия Виктории Бони

Виктория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)

Скандалы и конфликт Виктории Бони с Ксенией Собчак

Викория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)

«Собчак — такая овечка, никогда не идёт на открытый конфликт. Она действует за спиной, под ковром, потому что знает — если попытается против меня, я не промолчу. И она прекрасно это понимает», — заявляла Виктория.

Обращение Виктории Бони к Владимиру Путину в 2026 году

Виктория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)

Виктория Боня сейчас