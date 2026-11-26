Конфликт с Собчак, обращение к Путину и романы с женатыми: как сложилась жизнь Виктории Бони после «Дома-2» и где она сейчас?
Виктория Анатольевна Боня — российская телеведущая, модель, блогер и актриса, известность которой принесло участие в реалити-шоу «Дом-2». За годы публичной карьеры она успела прославиться не только телевизионными проектами, но и громкими романами, конфликтами с другими знаменитостями и резонансными заявлениями. В 2026 году телеведущая вновь оказалась в центре внимания после обращения к президенту России Владимиру Путину. 27 ноября Виктории исполняется 47 лет. О её карьере, личной жизни и самых обсуждаемых событиях — в материале «Радио 1».
Биография Виктории Бони: детство и юностьВиктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменске Забайкальского края. Её отец работал шахтёром, а мать — медсестрой. Когда Вике исполнилось два года, родители расстались. Воспитанием девочки и её старшей сестры Ангелины во многом занималась бабушка, хотя большую часть времени сёстры проводили самостоятельно.
В 15 лет она вместе с подругой возвращалась с дискотеки и согласилась зайти в гости к новому знакомому. Мужчина оказался значительно старше девушек. По словам Бони, вскоре он начал требовать от них близости и угрожать. Несмотря на криминальное прошлое, в итоге мужчина не причинил подругам вреда и отпустил их. Позднее Виктория рассказывала, что в самые опасные моменты ей помогала молитва.
«Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал Бог… В самые страшные моменты я вставала на колени и читала "Отче наш". Это всегда меня спасало», — рассказывала Боня.В 16 лет Виктория вместе с матерью переехала в Москву. О столице она мечтала с детства, однако поначалу не торопилась строить карьеру. Девушка успела поработать официанткой на Старом Арбате, продавцом лотерейных билетов и секретарём в компании, которая занималась производством пластиковых окон. Одновременно с работой она училась в Институте пищевых производств на экономическом факультете. В 2003 году Боня получила диплом.
Путь в индустрию телевидения Виктория начала с участия в конкурсах красоты. Она выступала на конкурсе «Краса России», а затем представляла себя на международной площадке «Мисс Земля». Благодаря привлекательной внешности и новым знакомствам девушка постепенно расширяла круг общения.
Некоторое время она жила в США, где выучила английский язык, открыла небольшой бизнес и получила возможность путешествовать. Позднее Виктория освоила и испанский.
Вернувшись в Россию, Боня решила связать дальнейшую жизнь с медиа. Она поступила в Высшую школу кино и телевидения «Останкино» и в 2004 году получила специальность телерадиожурналиста. К этому времени Виктория уже успела познакомиться с представителями столичной светской тусовки, однако теперь сосредоточилась на профессиональном развитии и поиске возможностей для работы на телевидении.
Виктория Боня до и после «Дома-2»В мае 2006 года Виктория Боня стала участницей реалити-шоу «Дом-2». На проект она попала практически случайно: она не следила за телестройкой, но подруга, которая регулярно смотрела выпуски, предложила ей попробовать пройти кастинг. Уже в тот же день Виктории предложили присоединиться к участникам. Позднее она признавалась, что, получи она возможность обдумать предложение до следующего утра, скорее всего, отказалась бы.
Во время пребывания на проекте зрители нередко замечали, что Боня постоянно занимается уборкой. Однако причиной такого поведения была не особая любовь к чистоте. Виктория тяжело переносила пыль из-за проблем со здоровьем, поэтому старалась поддерживать порядок вокруг себя.
Почти год Боня находилась под пристальным вниманием многомиллионной аудитории. За это время она успела стать участницей нескольких романтических историй и конфликтов. Наиболее заметными оказались её отношения со Степаном Меньщиковым.
Эмоциональные выяснения отношений, ссоры и примирения пары привлекали внимание зрителей и поддерживали интерес к реалити-шоу. Но позже Боня решила покинуть проект, завершив историю отношений, которые развивались на глазах у телезрителей.
Карьера Виктории Бони после «Дома-2»После ухода из «Дома-2» в 2007 году Виктория Боня продолжила медиакарьеру. Она вела эфиры на «Семейном радио» и более трёх с половиной лет была соведущей Стаса Пьехи в шоу «Cosmopolitan. Видеоверсия», а позже вела реалити «Каникулы в Мексике — 2».
Параллельно Виктория активно развивала модельную и медийную деятельность: снималась для журналов Penthouse и Maxim, стала лицом коллекции Антонины Шаповаловой на Московской неделе моды и выпустила коллаборацию с брендом Tom Farr (2020).
Боня также часто появлялась в клипах звёзд, например у Тимати, Димы Билана, МакSим, Мити Фомина и Егора Крида, и стала героиней выпуска «Пусть говорят». Кроме того, она регулярно посещала зарубежные светские мероприятия, включая Каннский кинофестиваль, где её образы привлекали особое внимание прессы.
Телевизионные проекты и фильмография Виктории БониАктёрский дебют Виктории состоялся в 2008 году. Она получила небольшую роль в сериале «Моя любимая ведьма». В 2010 году Боня сыграла одну из главных героинь фильма «А мама лучше!», а также появилась в популярном сериале «Универ». Во время работы над проектом она познакомилась с актрисой Марией Кожевниковой. Позднее между женщинами возник конфликт после того, как Виктория рассказала подробности личной жизни коллеги.
В 2016 году телеведущая попробовала свои силы в спортивно-развлекательном шоу «Без страховки». Спустя три года она стала участницей проекта «Форт Боярд», а в 2021 году присоединилась к команде реалити-шоу «Звёзды в Африке».
В 2023 году Виктория появилась в «Шоу Воли», а позднее приняла участие в юмористическом проекте «Что было дальше?». В декабре того же года она оказалась среди наиболее обсуждаемых гостей премии «Люди года — 2023».
В мае 2024 года Боня приняла участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Надолго задержаться в проекте ей не удалось: телеведущая покинула соревнование в пятом выпуске.
Личная жизнь Виктории БониПосле переезда из Сибири в столицу 17-летняя Виктория познакомилась в ночном клубе с банкиром Евгением Суворовым. Мужчина был старше неё на девять лет и на тот момент состоял в браке. Ради отношений с Боней он оставил семью. Именно этот роман, по словам Виктории, открыл ей возможность познакомиться с миром роскоши.
«Он положил к моим ногам абсолютно всё. Мы ходили в магазин в Милане, и я не знала, какие туфли выбрать — серебристые или золотистые. Он говорит: "Бери обе!" Такой щедрый был», — вспоминала Боня.Отношения закончились после того, как Суворов оказался под угрозой уголовного преследования из-за хранения запрещённых веществ. В итоге мужчина попал в тюрьму. Виктория же получила долю в агентстве недвижимости и стала более известной в московских светских кругах.
Вскоре у Бони появился новый состоятельный поклонник — владелец крупной продуктовой компании Сергей Говядин, который подарил ей квартиру в Москве. После ухода из «Дома-2» Виктория также встречалась с бразильским футболистом Веллитоном. Их роман начался осенью 2009 года, а уже весной 2010 года отношения сошли на нет.
Алекс Смерфит и рождение дочери
Одним из самых известных романов Виктории стали отношения с ирландским предпринимателем Алексом Смерфитом. Они познакомились на вечеринке. Молодой человек сразу обратил внимание на Боню и попытался за ней ухаживать. Однако телеведущая не спешила отвечать ему взаимностью.
В прессе тогда ходили слухи о многочисленных романах Алекса. Виктория решила не показывать особой заинтересованности и во время совместного ужина постоянно отвлекалась на телефон и переписки в интернете. Такое поведение, как позднее рассказывала Боня, только усилило желание Смерфита добиться её расположения.
После очередной встречи, которая не принесла миллиардеру желаемого, он начал регулярно звонить Виктории и добиваться нового свидания — в итоге она согласилась, и между Боней и Алексом Смерфитом завязались отношения, и Боня переехала вместе с возлюбленным в Монако.
Отец Алекса, сэр Майкл Смерфит, не слишком обрадовался выбору сына, однако вмешиваться в их отношения не стал. В середине марта 2012 года Виктория родила дочь Анджелину-Летицию Смерфит. При этом Боня не стремилась официально оформлять отношения с Алексом. Она объясняла свою позицию тем, что после свадьбы отношения между партнёрами могут испортиться.
В 2016 году в СМИ начали появляться сообщения о возможном расставании пары. Виктория тогда активно опровергала слухи. Однако в феврале 2017 года журналисты опубликовали фотографии Алекса в компании других девушек. Вскоре Боня сама подтвердила, что больше не состоит в отношениях.
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В сентябре 2018 года телеведущая впервые подробно рассказала о причинах разрыва. По её словам, Смерфит хотел, чтобы она отказалась от активной публичной жизни. Виктория не захотела менять привычный образ жизни и предпочла сохранить самостоятельность.
После расставания Боня и Смерфит сохранили дружеские и деловые отношения. Они продолжают общаться ради воспитания общей дочери Анджелины, а в 2026 году даже обсуждали совместное участие в семейном реалити-проекте.
Другие романы и «запретная любовь»После расставания с Алексом Смерфитом Виктории Боне приписывали романы с Джеффри Бейером, предпринимателем Пьером Андюраном, бойцом Хусейном Асхабовым и теннисистом Маратом Сафиным, но ни одна из этих связей не получила развития. В 2021–2023 годах у телеведущей было ещё несколько коротких отношений, о которых она рассказывала в интервью и соцсетях.
В начале октября 2023 года Виктория объявила о намерении заморозить яйцеклетки. Эту процедуру она назвала «последним шансом» сохранить возможность стать матерью ещё раз.
Позднее Боня опубликовала фотографии с новым избранником — уроженцем Якутии Русланом Гасановым. На момент знакомства с Викторией мужчина состоял в браке, однако вскоре после этого развёлся. Их отношения продолжались около двух лет.
После появления информации о романе журналисты связались с супругой Руслана Таисией Василешниковой. Она заявила, что официально всё ещё состоит с ним в браке, и выразила желание ускорить оформление развода. В ноябре 2023 года Виктория и Руслан впервые вместе появились на светском мероприятии.
В феврале 2024 года Боня сообщила о расставании с Гасановым. Она подчеркнула, что иногда людям приходится выбирать разные дороги, даже если они продолжают любить друг друга. Кроме того, телеведущая заявила, что бывший возлюбленный не вернул ей пять миллионов рублей, которые брал в долг.
Альпинизм и экстремальные путешествия Виктории БониПосле участия в реалити-шоу «Звёзды в Африке» Виктория Боня заинтересовалась экстремальными путешествиями и альпинизмом. Одной из главных целей телеведущей стало восхождение на Манаслу — восьмитысячник в Непале.
Подготовка и подъём оказались серьёзным испытанием. Виктория рассказывала, что во время восхождения у неё немели ноги, появлялись сильные головные боли и одышка. Несмотря на желание добраться до вершины, первая попытка оказалась неудачной.
В январе 2023 года Боня отправилась покорять Охос-дель-Саладо — самый высокий вулкан на планете. Однако на этот раз причиной прекращения восхождения стала горная болезнь. После возвращения Виктория начала всерьёз рассматривать возможность переезда в Дубай и занялась поиском недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах.
Летом 2024 года телеведущая продолжила альпинистскую подготовку и нацелилась на Монблан. Осенью того же года она вернулась к своей главной цели — Манаслу. Вторая попытка оказалась успешной: Боня достигла вершины и посвятила достижение всем женщинам.
Следующей экспедицией стала Ама-Даблам — одна из технически сложных горных вершин. Во время подъёма Виктория попала под камнепад, но, к счастью, избежала травм.
В 2025 году телеведущая поставила перед собой ещё более амбициозную задачу — подняться на Эверест. Подготовку она начала в январе, а уже в апреле отправилась непосредственно к вершине. Однако на первых этапах экспедиции возникли проблемы со здоровьем. Из-за вирусного заболевания альпинистку пришлось эвакуировать вертолётом, поэтому она временно отказалась от продолжения маршрута.
В мае Виктория вернулась к восхождению и начала проходить маршрут заново. На этот раз ей удалось достичь вершины Эвереста. После возвращения Боня поделилась подробностями экспедиции и рассказала, что провела на ногах 40 часов. Следующей целью она назвала К2 — одну из наиболее опасных и сложных для альпинистов вершин мира.
Скандалы и конфликт Виктории Бони с Ксенией СобчакВ разные годы знаменитости неоднократно обменивались колкими замечаниями и публично критиковали друг друга. Однажды Собчак сравнила внешность Бони с персонажем мультфильма «Свинка Пеппа».
Особенно активно Ксения иронизировала над стилем Бони после её переезда в Монако. Около 12 лет назад Виктория начала регулярно появляться на красных дорожках Каннского кинофестиваля, что не раз становилось поводом для шуток Собчак. В частности, журналистка называла стиль Виктории «парижским шиком по-саратовски».
Кроме того, Ксения неоднократно пародировала философские рассуждения телеведущей. В 2019 году Боня впервые открыто обвинила Собчак в травле и зависти. В программе «Ходят слухи» модель заявила, что у журналистки «аллергия на красивых женщин». Позже Виктория призналась, что так и не поняла, чем именно вызвала неприязнь Собчак.
«Собчак — такая овечка, никогда не идёт на открытый конфликт. Она действует за спиной, под ковром, потому что знает — если попытается против меня, я не промолчу. И она прекрасно это понимает», — заявляла Виктория.Весной и летом 2026 года противостояние знаменитостей получило продолжение. В апреле Боня обвинила команду Собчак в сборе компромата и подготовке негативной информационной кампании против неё. Позднее телеведущая извинилась за свои слова.
Затем Ксения неожиданно выступила в поддержку Виктории. Это произошло после резонансного видеообращения Бони и резких выпадов в её адрес со стороны других представителей медиасферы. Однако уже в мае и июне Виктория вновь позволила себе жёсткую критику журналистки в интервью и отказалась приходить к ней на съёмки.
В августе 2026 года Боня сообщила подписчикам, что они с Собчак решили «закопать топор войны». По словам Виктории, открытый конфликт остался в прошлом. Впрочем, уже в октябре СМИ вновь обратили внимание на ироничные высказывания Собчак в адрес Бони. Несмотря на заявления о примирении, между знаменитостями сохраняются дистанция и взаимные колкости.
Обращение Виктории Бони к Владимиру Путину в 2026 годуОдним из самых обсуждаемых событий в жизни Виктории Бони стало её публичное обращение к президенту России Владимиру Путину. 14 апреля 2026 года телеведущая опубликовала в социальных сетях видео продолжительностью 18 минут. Ролик быстро разошёлся по интернету и собрал десятки миллионов просмотров.
В обращении Боня заявила, что до главы государства не всегда доходит объективная информация о происходящем в стране. Она затронула несколько острых вопросов, связанных с социальной сферой, экологией и работой медиа. Кроме того, Виктория предложила создать специальную платформу, которая позволила бы гражданам напрямую обращаться к президенту и доносить до него свои проблемы.
Ролик вызвал широкий общественный резонанс. На него отреагировали представители власти и многочисленные медийные персоны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле обратили внимание на обращение телеведущей.
16 апреля Виктория записала ещё один ролик. На этот раз она поблагодарила Владимира Путина и Дмитрия Пескова за внимание к своему обращению.
Виктория Боня сейчасСейчас Виктория Боня живёт на Лазурном Берегу Франции, в коммуне Кап-д’Ай, расположенной неподалёку от Монако. При этом телеведущая продолжает поддерживать связь с Россией и периодически приезжает на родину. Основная часть её публичной и повседневной жизни связана с зарубежьем. Боня ведёт социальные сети, занимается собственными проектами, путешествует и продолжает участвовать в светских мероприятиях.
Весной 2026 года в интервью и социальных сетях Боня говорила, что уже готова к замужеству. Она также признавалась в желании вновь стать матерью. Однако конкретного мужчину, с которым могла бы связать будущее, Виктория не называла.
Главным человеком в личной жизни телеведущей остаётся её дочь Анджелина-Летиция, которой в 2026 году исполнилось 14 лет. Девочка увлекается конным спортом, регулярно тренируется и часто путешествует вместе с матерью.